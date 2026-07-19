Temizlik sektöründe çalışan bir kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile mesleğinin bilinmeyen zorluklarını takipçileriyle paylaştı. Çalışma sırasında çekilen görüntülerde, dar bir banyo alanında eğilerek ve dizlerinin üzerinde titizlikle temizlik yaptığı görülen çalışan, fiziksel olarak oldukça yorucu olan bu süreci gözler önüne serdi.
"ARKASINDAKİ YORGUNLUĞU KİMSE GÖRMÜYOR"
İşin dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını belirten temizlik çalışanı, videoda yaptığı açıklamada, "Herkes kazandığımız parayı soruyor ama arkasındaki emeği, yorgunluğu ve sabrı görmüyor. Bugün yine bunun en büyük örneğini yaşadık. Bakın, ne zorluklarla temizlik yapıyoruz. Dışarıdan herkese kolay görünse de işimiz gerçekten zor" ifadelerini kullandı.
Kullanıcının paylaştığı video, temizlik sektöründe çalışan birçok kişinin ortak yaşadığı fiziksel ve zihinsel zorlukları vurgularken, sosyal medyada da ilgi gördü.