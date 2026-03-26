İmranlı Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Şerif Koç, mola sırasında markete girmek istedi. Koç, personelin marketi temizlediğini görünce kirli ayakkabılarını çıkararak, eline alarak içeri girdi. Bir ürünün fiyatına bakan Koç, daha sonra marketten çıkarak yeniden ayakkabısını giydi. İşçinin ayakkabılarını çıkarak alışveriş yaptığı o anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

