Beyoğlu'nda belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 25 yaşındaki Özay Aydın, sabah saatlerinde sokakta temizlik yaptığı esnada kaldırımla bina arasındaki boşlukta yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Temizlik işçisi Aydın’ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BOYNUNUN KIRILDIĞI BELİRLENDİ
Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yerde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespitinde, ölen kişinin 57 yaşındaki Ertan Tunca olduğu anlaşıldı. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde, Tunca’nın yüksekten düşmeye bağlı olarak boynunun kırıldığı değerlendirildi. Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmayan Tunca'nın, incelenen bulgular doğrultusunda yaklaşık 5-6 saat önce yaşamını yitirdiği belirtildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde incelemeye alan polis ekipleri, Ertan Tunca’nın ölümünden önceki son görüntülerine ulaştı.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Kameralara yansıyan kayıtlarda, alkollü olduğu iddia edilen Tunca’nın sokakta yürürken dengesini sağlamakta büyük güçlük çektiği ve ayakta durmakta zorlanıp sallanarak ilerlediği anlar yer aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli ölüm kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Tunca’nın geçmişte trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından poliste 3 ayrı kaydının bulunduğu öğrenildi.