Giresun'da Özel Giresun Ada Hastanesi, temizlik görevlisi veya yardımcı personel olarak çalışan S.T.'nin tıbbi eğitim ve yetkisi bulunmadan cerrahi işlemlere katıldığı iddiasına yanıt verdi. Başhekim Dr. Cenap Damcı iddiayı reddederken Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan, kamuoyuyla paylaşılan görüntülerdeki ameliyatların cerrahının kendisi olduğunu belirtti.

İddiayı gündeme getiren Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın'a yanıt veren Damcı, S.T.'nin ameliyathanede yardımcı personel olarak görev yaptığını söyledi. Hastanenin 17 yıldır bölgede hizmet verdiğini belirten Damcı, Sağlık Bakanlığı kurallarına, hasta güvenliği ve tıbbi etik ilkelerine uygun çalıştıklarını ifade etti.

"O AMELİYATLARIN CERRAHI BENİM"

Görüntülerdeki ameliyatları kendisinin yaptığını söyleyen Arslan, videoların 2022 yılında kendi sosyal medya hesabında yayımladığı görüntülerden bilgisi ve izni dışında alındığını savundu. Meslekte 26'ncı yılında olduğunu ve yaklaşık 12 yıldır Ada Hastanesi'nde çalıştığını belirten Arslan, S.T.'nin yıllardır ameliyathanede yardımcı personel olarak görev yaptığını aktardı.

Arslan, "Yine görsellerde görüldüğü şekilde o ameliyatların cerrahı benim. Primer sorumlusu benim" dedi.

Ameliyat ekibinde anestezi teknisyeni, anestezi uzmanı ve cerrahi hemşiresinin bulunduğunu anlatan Arslan, operasyon sırasında ameliyat ışığının ayarlanması ve gerekli malzemelerin temini gibi ihtiyaçlar doğabildiğini söyledi. Arslan, "Biz ameliyatları cerrahi ekibiyle bir bütün olarak gerçekleştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

BAŞHEKİMDEN SERTİFİKA AÇIKLAMASI

Başhekim Damcı da görüntülerde cerrah, ameliyat hemşiresi ve anestezi ekibinin görevinin başında olduğunu belirtti. Temizlik personeli ameliyat yapıyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu savunan Damcı, hastanedeki 500'e yakın çalışanın zan altında bırakıldığını söyledi.

Yardımcı destek personelinin, ihtiyaç halinde ameliyathanede kullanılan malzemeleri temin ederek ameliyata iletmekle görevli olduğunu anlatan Damcı, S.T.'nin 2017 yılında kapalı yöntemle toplardamar çıkartılması kursu sertifikası aldığının belgeli olduğunu ifade etti.

İCRA TAKİBİ VE HUSUMET İDDİASI

Damcı, Aydın'ın iddialarının arkasında kişisel husumet bulunduğunu da öne sürdü. Aydın hakkında ödenmeyen bir borç nedeniyle icra takibi başlatıldığını söyleyen Damcı, hastaneye zarar vermek amacıyla gerçeğe aykırı iddialar ortaya atıldığını savundu.

Aydın'ın haksızlığının iki ayrı bilirkişi raporuyla ortaya konulduğunu ileri süren Damcı, önceki şikayetlerin de resmi kurumlarca incelendiğini ve gerçek dışı bulunduğunu iddia etti. Damcı ayrıca Aydın'ın, hastanede çalışan bir acil hekimi hakkında soruşturma açılmasını sağlamak amacıyla hayatta olan babasını ölmüş gibi gösterdiğini öne sürdü.

YENİDOĞAN SERVİSİNE İLİŞKİN İDDİALARA YANIT

Damcı, Aydın'ın daha önce hastanenin yenidoğan servisine ilişkin de gerçeğe aykırı iddialarda bulunduğunu savundu. Yağmurlama sistemi tadilatı nedeniyle kapalı olan serviste hasta yatırılıyormuş gibi haber yapıldığını öne sürdü.

Aydın'ın bu alana izinsiz girerek görüntü çektiğini iddia eden Damcı, ifadesine başvurulduğunda ise görüntüleri başka bir kişiden aldığını söylediğini ileri sürdü.

"HASTANEMİZE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR"

Hastane hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını savunan Damcı, "Temizlik personeli hususu da yalanlar zincirine eklenmiş bir iddia ve şikayet olup bununla ilgili hastanemize herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sadece şikayet üzerinden algı oluşturulmuştur" dedi.

Damcı, iddiaların halkı yanıltmak ve hastaneye zarar vermek amacı taşıdığını savunarak hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.