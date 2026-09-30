Özellikle sık silinen zeminlerde kullanılan temizlik ürünleri zamanla parke üzerinde ince bir tabaka bırakıyor. Bu tabaka zeminin ışığı yansıtmasını azaltarak mat bir görüntü oluşturuyor. Sirke ile hazırlanan temizlik suyu, bu kalıntıların çözülmesini ve yüzeyin temizlenmesini sağlıyor.

TEMİZLİK SUYUNA 1 BARDAK EKLEMEK YETİYOR

Yöntemin uygulanması için bir kova ılık suya yaklaşık bir bardak beyaz sirke ekleniyor. Hazırlanan karışımla parkeler mikrofiber bez veya mop kullanılarak siliniyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bezin veya mopun iyice sıkılması. Parkenin üzerinde fazla su bırakılması özellikle birleşim noktalarında şişme ve kabarmaya neden olabiliyor. Bu nedenle zemin ıslak değil, hafif nemli şekilde temizleniyor.

Sirke, yüzeyde kalan kir ve temizlik ürünü kalıntılarını çözüyor. Böylece ayrıca parlatıcı kullanmadan zeminin daha temiz ve parlak görünmesi sağlanıyor.

HER PARKEDE KULLANILMAMALI

Bu yöntem özellikle laminat zeminlerde uygulanıyor ancak gerçek ahşap ve özel kaplamalı parkelerde dikkatli olunması gerekiyor. Sirkenin asidik yapısı bazı ahşap yüzeylerdeki vernik veya koruyucu tabakaya zarar verebilir.

Bu nedenle gerçek ahşap, yağlı veya özel kaplamalı zeminlerde üreticinin temizlik talimatlarına göre hareket edilmesi gerekiyor. Zeminin türü bilinmiyorsa karışımın önce görünmeyen küçük bir bölümde denenmesi öneriliyor.

Parkelerin uzun süre parlak kalması için ayrıca fazla deterjan ve su kullanımından kaçınmak gerekiyor. Zeminde deterjan veya su bırakmadan yapılan düzenli temizlik, matlaşmanın önüne geçiyor ve parkenin görünümünü koruyor.