Temizlik önerileri içerisinde ismi sıklıkla anılan sirke, evlerde temizliğin püf noktası olarak biliniyor. Kimyasal kullanmadan evlerde etkili bir temizlik yapmaya yardımcı olan sirkeyi temizlik suyuna eklemek her ne kadar gözle görülür bir fark oluştursa da, bu durum her yüzey için geçerli değil. Temizlik uzmanları sirkenin belirli yüzeylerde hasara nenden olabileceğini açıkladı.

EVLERİN SİHİRLİ İKSİRİ BU YÜZEYLERE ZARAR VERİYOR

Ev temizliğinde kimyasallardan kaçıp doğal yöntemlere sığınmak çoğumuzun ilk tercihi. Bu noktada sirke; cam parlatmaktan koku gidermeye kadar evimizin adeta "sihirli iksiri" gibi görülüyor. Ancak madalyonun bir de görünmeyen yüzü var: "Doğal olan her şey zararsızdır" yanılgısı.

Sirke, yüksek asidik yapısı nedeniyle bazı hassas yüzeylerin en büyük düşmanıdır. İlk başta temiz ve parlak görünse de, zamanla eşyalarınızda geri dönüşü olmayan hasarlara, matlaşmaya ve binlerce liralık masraflara yol açabilir. İşte temizlik yaparken kaş yapayım derken göz çıkarmamak için sirkeyi kesinlikle uzak tutmanız gereken o yüzeyler:

MERMER VE DOĞAL TAŞ TEZGAHLAR

Mutfak ya da banyonuzdaki o şık mermer, granit ve traverten tezgâhlar sirkeye karşı son derece savunmasızdır. Sirkede bulunan asit, taşın gözeneklerine işleyerek koruyucu tabakasını eritir. Sonuç mu? Parlaklığını kaybetmiş, mat, solgun ve üzerine dökülen en ufak şeyin kalıcı lekeye dönüştüğü yıpranmış bir tezgâh.

AHŞAP MOBİLYA VE PARKELER

Ahşap eşyaların üzerindeki o sıcak ve canlı görünümü sağlayan şey, aslında cila veya vernik tabakasıdır. Sirkeyi doğrudan veya sık sık ahşaba uygulamak bu koruyucu zırhı yavaş yavaş kemirir. Birkaç ayın sonunda mobilyalarınızın kuruduğunu, renginin solduğunu ve eski canlılığından eser kalmadığını fark edebilirsiniz.

TELEVİZYON, TV, BİLGİSAYAR EKRANLARI

Elektronik cihazlarımızın ekranlarında parlamayı önleyen ve dokunmatik hassasiyetini koruyan özel mikroskobik kaplamalar bulunur. Sirke (veya sirke bazlı temizleyiciler) bu kaplamayı kelimenin tam anlamıyla soyup atar. Ekranınızda kalıcı bulutlanmalar, matlıklar oluşmasını istemiyorsanız, temizlikte sadece mikrofiber bez ve ekran temizleme solüsyonlarını tercih etmelisiniz.

BEYAZ EŞYALARIN KAUÇUK CONTALARI

Çamaşır ve bulaşık makinenizi kireçten arındırmak için sürekli sirke kullanıyorsanız dikkat! Makinelerin kapaklarında su sızdırmazlığını sağlayan kauçuk contalar, asitle sürekli temas ettiğinde elastikiyetini kaybeder. Zamanla sertleşen, çatlayan ve kuruyan contalar, makinenizin su sızdırmasına ve çok daha büyük arızalar çıkarmasına neden olabilir.

Sirke harika bir temizleyici olabilir ama her kilidi açan tek bir anahtar yoktur. Eşyalarınızın ömrünü uzatmak ve pahalı temizlik hatalarından kaçınmak için yüzeyin yapısını iyi bilmek ve sirkeyi her yere sürmemek gerekiyor.