Olay, öğle saatlerinde Germencik ilçesine bağlı Reis köyünde yaşandı. Evinde temizlik yapan Ayten Başaran'ın elindeki hortumdan su aktığı sırada, diğer elindeki üçlü prize su temas etti. İddiaya göre Başaran, bu sırada elektrik akımına kapıldı. İNCELEME BAŞLATILDI Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Başaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başaran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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