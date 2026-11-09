Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik yapmak için çıktığı garajın çatısının çökmesiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Telat Balcı (76), tedavi gördüğü hastanede olaydan yaklaşık 18 saat sonra hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Garajın çatısında temizlik yapan Balcı, çatının çökmesi üzerine dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balcı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması şüphesi bulunan Balcı, buradan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Balcı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.