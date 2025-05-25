Hayat pahalılığı ve ekonomideki dalgalanma vatandaşı kara kara düşündürürken temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşına zam olup olmayacağı da merak ediliyor...

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, Sözcü TV'de Gülinay Selçuk'la Haber Saati programında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Aydoğmuş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkına dayalı yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17 civarında bir artış yasal çerçevede zaten yapılacağını ancak bunun dışında bir iyileştirme olmayacağını söyledi.

Aydoğmuş, "Temmuz’da asgari ücrete zam yapılması ya da 14.469 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş'un değerlendirmeleri şu şekilde:

"Aslında bu beklenti anketini Merkez Bankası yapıyor ama orada kimlerin beklentilerinin alındığını ben de merak ediyorum. Yıl sonunda yüzde 24'ün gerçekleşeceğini öngören kitle kim? Bu da merak konusu. Çünkü sokaktaki vatandaşın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 civarında.

Yıl sonu için yüzde 24 enflasyonun teknik olarak mümkün olmadığını söyleyebilirim. İlk dört ayı yüzde 12,76 ile kapattık. Kalan sekiz ayda yüzde 11’lik bir artışla sınırlı kalması gerekiyor ki bu da aylık ortalama yüzde 0,85-0,90 enflasyon demek. Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle uyuşmayan bir hedef.

Şu an yüzde 24 hedef var ama enflasyon raporunda bu bandın yüzde 29’a kadar çıkabileceği belirtilmiş. Bu, “yüzde 29’a çıksa da başarılıyız” demek oluyor. Asıl hedef yüzde 30’un altında kalmak. Bu olur mu? Zor. Çünkü riskler çok büyük. Özellikle zirai don riski henüz fiyatlanmadı. Hizmet sektöründe fiyat yapışkanlığı sürüyor. Petrol fiyatları ve resesyon beklentisi küçük avantajlar olsa da yıl sonu hedefinin tutması mümkün değil.

Şu anda zirai donun hangi ürün grubunda ne kadarlık etkisi olacağını analiz edebilecek durumda değiliz. Merkez Bankası da bunu yapamıyor. Bu etkileri yaz döneminde göreceğiz ve fiyatlara nasıl yansıyacağını hep birlikte yaşayacağız. Ama yıllık enflasyona etkisi yüzde 3-4’ün altında olmayacaktır.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Bazı haberlerde Merkez Bankası raporundan böyle bir çıkarsama yapıldığı belirtiliyor. Raporda “fiyat artışlarını dikkate aldık” gibi ifadeler var. Bunun anlamı şu: Toplu sözleşme ve enflasyon farkı nedeniyle SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 18, memur ve memur emeklileri için yüzde 17 civarında bir zam zaten yasal olarak geliyor. Bu hükümetin takdirinde değil.

Ama bunun dışında, örneğin asgari ücret ya da en düşük emekli maaşı için bir artış öngörülmüyor. Merkez Bankası’nın fiyatlaması da buna göre yapılmış.

Sanayici yeni bir ücret artışına hazır değil ve hükümetin de bu yönde bir planı yok gibi görünüyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmesini beklemiyorum. Aynı şekilde 14.469 TL olan en düşük emekli maaşında da bir artış olacağına ihtimal vermiyorum. Bunun için yasal düzenleme gerekir ama şu an böyle bir hazırlık da yok.