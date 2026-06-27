Haziran ayının son günleri yaşanırken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Sat Gölleri güzergâhında görev yapan ekipler, yoğun kar örtüsünü temizleyerek yolu yeniden ulaşıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. KAR KALINLIĞI 5 METREYE KADAR ULAŞTI Bölgedeki kar kalınlığının bazı noktalarda 5 metreye kadar ulaşması nedeniyle iş makineleri ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar yığınları arasında açılan dar geçitler ise bölgede adeta beyaz duvarlarla çevrili koridorlar oluşturuyor. Sarp arazi koşulları ve yüksek rakım nedeniyle çalışmalar zaman zaman çığ riski altında yürütülürken, ekipler güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutuyor. Zorlu coğrafi şartlara rağmen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak Sat Gölleri yolunun tamamen ulaşıma açılması hedefleniyor.

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