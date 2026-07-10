Tarım ve bahçecilikle uğraşan birçok kişi, Temmuz ayının gelişiyle birlikte yılın en verimli ekim döneminin geride kaldığını varsayar. Yükselen sıcaklıklar nedeniyle ekim mevsiminin sona erdiğini düşünmek yaygın bir yanılgıdır.

Tarım uzmanları, yükselen sıcaklıkların doğru bitki seçimiyle avantaja dönüştürülebileceğini belirtiyor. Sıcak toprak yapısı tohumların çimlenme sürecini hızlandırırken, sıcağı seven bazı sebze türleri yaz ortası koşullarında normalden çok daha hızlı bir gelişim gösteriyor.

Bölgesel iklim şartlarına ve doğru sulama tekniklerine dikkat edildiğinde, Temmuz ayında yapılan ekimlerden kısa sürede yüksek verim almak mümkün oluyor.

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Bitki uzmanları tarafından paylaşılan bilgilere göre, Temmuz ayı sonuna kadar ekildiğinde hızla olgunlaşan ve sonbahara kadar ürün vermeye devam eden 7 sebze türü öne çıkıyor.

Tabii ki bu dönemde ekilecek türlerin başarısı, yerel iklim koşullarına ve bölgenin tarımsal dayanıklılık haritasına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, sıcak bölgelerde ek sulama ve öğleden sonra gölgeleme ihtiyacı doğarken, serin kuzey bölgelerinde ekim faaliyetleri yaz sonuna kadar kesintisiz sürdürülebiliyor.

TEMMUZ AYINDA EKİLEBİLECEK HIZLI GELİŞEN 7 SEBZE

1. Çalı Fasulyesi

Yaz ortasında ekimi en kolay gerçekleştirilen sebzeler arasında yer alan çalı fasulyesi, sıcak toprağı oldukça sever. Tohumların doğrudan kalıcı yerlerine ekilmesi önerilir. Fideler kök salana kadar toprağın nemli tutulması durumunda, birçok çeşit 50 ila 60 gün gibi kısa bir sürede ürün vermeye başlar. Temmuz ekimi, hasat dönemini sonbahara kadar uzatmak isteyen üreticiler için ideal bir alternatiftir.

2. Yaz Kabağı

Hızlı sonuç almak isteyen bahçıvanlar için kabak ve sakız kabağı en verimli seçeneklerden biridir. Sıcak havalarda adaptasyon yeteneği yüksek olan bu bitkiler, ekildikten yaklaşık altı hafta sonra meyve vermeye başlar. Yeterli güneş, su ve alan sağlandığında yüksek verimlilik sunan bu türlerde, sezon boyunca ürün alımının devam etmesi için düzenli hasat yapılması kritik önem taşır.

3. Salatalık

Sıcaklık ve uzun gün ışığı süreleri salatalığın büyüme hızını doğrudan artırır. Temmuz ayında güneş alan bir alana doğrudan ekilen tohumlar, dikey destek çubukları kullanılarak büyütüldüğünde hava sirkülasyonu artar ve hastalık riski minimuma iner. Kuraklık stresi meyvelerde acılaşmaya neden olabileceğinden, özellikle sıcak günlerde sulama düzenine dikkat edilmelidir.

4. Pazı

Yapraklı sebzelerin büyük bir kısmı yaz sıcağına karşı hassas olsa da pazı bu durumun istisnaları arasında yer alır. Marula kıyasla yüksek sıcaklıklara çok daha dayanıklı olan bu bitki, dış yapraklarının düzenli toplanması halinde aylarca yeni sürgünler vermeyi sürdürür. Ilıman iklim bölgelerinde hasat süreci kış aylarına kadar uzayabilir.

5. Bamya (Yenilebilir Bamya)

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde gelişim hızı en tepe noktaya ulaşan bamya, yazın en sıcak haftalarında yüksek performans gösterir. Son yıllarda küresel sıcaklık artışlarıyla birlikte, geleneksel yetiştirme alanlarının dışındaki bölgelerde de Temmuz ayı ekimlerinde başarılı sonuçlar alındığı gözlemlenmektedir.

6. Börülce

Siyah gözlü bezelye olarak da adlandırılan güney bezelyesi (börülce), yaz sıcağına en dayanıklı baklagillerden biridir. Serin havaların aksine, yüksek toprak ve hava sıcaklığının bulunduğu Temmuz ayında ekildiğinde daha sağlıklı bir gelişim gösterir.

7. Pancar

Özellikle nispeten daha serin ve kuzey bölgelerde, Temmuz ayı pancar ekimi için sonbahar hasadı fırsatı sunar. Sıcak toprak tohumun hızlıca çıkmasını sağlarken, mevsim sonundaki serin havalar kök yapısının ideal lezzetine kavuşmasına yardımcı olur. Hem kökü hem de yaprakları tüketilebilen bu bitki, dar alanlarda yüksek verim arayanlar için uygundur.