Kavurucu yaz sıcakları kapıya dayandığında, evimizi serinletmek için gözümüzü ilk olarak klimalara dikiyoruz. Ancak madalyonun bir de görünmeyen yüzü var. Çoğu hane, yaz aylarında kaloriferleri kapattığı için doğalgaz faturasının tamamen sıfırlanacağını veya minimuma ineceğini düşünüyor. Uzmanlar ise tam aksini söylüyor: Kombinizde yapacağınız tek bir kritik değişiklik, hem evinizin daha serin kalmasını sağlıyor hem de doğalgaz faturalarını gözle görülür şekilde aşağı çekiyor.

Peki, yazın kaloriferler kapalıyken faturalar neden kabarıyor ve evimiz neden gizlice ısınıyor? İşte enerji uzmanlarının "gizli suçlu" ilan ettiği o detaylar ve bütçenizi koruyacak basit ama etkili adımlar.

EVİNİZ GİZLİCE ISINIYOR OLABİLİR

Büyük bir enerji şirketinde Gaz Güvenliği Mühendisi olarak görev yapan Patrick Garner, yaz aylarında evlerin iç sıcaklığını artıran ve bütçeyi sarsan gizli tehlikeye dikkat çekiyor. Garner’ın verdiği bilgilere göre; gazlı kombiler sadece sıcak su kullanımında bile eve ciddi oranda ısı yaymaya devam ediyor.

Gün içinde aldığınız her duş, açtığınız her sıcak su musluğu veya elde yıkanan birkaç bulaşık kombiyi anlık olarak devreye sokuyor. Cihaz her ateşlendiğinde kombinin kendi gövdesinden, duvarların içinden geçen sıcak su borularından ve cihazın bacasından evin içine az miktarda da olsa ısı yayılıyor. Dışarısı zaten rekor sıcaklıkları görürken, kombinin yaydığı bu ekstra ısı evinizin iç sıcaklığını daha da tırmandırıyor. Garner, ısıtma sistemi kapandıktan sonra sıcak suyun gaz tüketen en baskın unsur haline geldiğini ve özellikle her gün birden fazla kişinin duş aldığı kalabalık evlerde maliyetlerin hızla katlandığını belirtiyor.

YAZ AYLARINDA KOMBİDE YAPILMASI GEREKEN O AYAR

Hem evinizi serin tutmak hem de doğalgaz faturanızı hafifletmek için kombinizde ilk olarak "Sadece Sıcak Su" yani yaz modunu aktif etmeniz gerekiyor. Eğer ısıtma ve sıcak su modları aynı anda açık kalırsa, yaz gecelerinde yaşanabilecek ani bir serinlikte veya yanlış konumlandırılmış bir oda termostatı nedeniyle kaloriferleriniz siz fark etmeden gece boyu çalışabilir.

İkinci olarak sıcak su derecesini optimize etmelisiniz. Kombi cihazlarında musluklar ve duşlar için hem konforlu hem de tasarruflu olan ideal sıcaklık 45°C ile 50°C arasıdır. Ancak burada çok önemli bir istisna bulunuyor. Bu derece düşürme işlemi yalnızca anlık ısıtma yapan standart kombiler için geçerlidir. Eğer evinizde harici bir sıcak su deposu, yani boyler sistemi varsa, ölümcül sonuçları olabilen Legionella bakterisi riskini önlemek için depo suyunun sıcaklığını kesinlikle 60°C'nin altına düşürmemelisiniz.

Üçüncü ve en çok gözden kaçan adım ise "Ön Isıtma" veya "Konfor" modunu kapatmaktır. Birmodern kombide yer alan bu özellik, siz musluğu açtığınızda sıcak suyun saniyeler içinde gelmesi için cihazın içinde sürekli olarak bir miktar suyu sıcak tutar. Bu da siz hiç su kullanmasanız bile kombinin gün boyunca durup dururken ateşlenmesine neden olur. Uzman Patrick Garner, ön ısıtma modunun yaz aylarında evinize sürekli olarak ekstra ısı pompaladığını ve faturanızı gereksiz yere şişirdiğini söyleyerek bu modun mutlaka kapatılmasını öneriyor.

YAZ AYLARINDA DOĞALGAZDAN TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ

Günlük alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük değişiklikler de bu tasarrufu destekliyor. Örneğin gün içinde her tabak veya bardak için musluğu açıp kombiyi kısa süreliğine tetiklemek yerine, bulaşıkları günün sonunda tek seferde halletmek gaz tüketimini ciddi oranda azaltıyor. Aynı şekilde, sıcak su tarafında damlayan tek bir musluk bile kombiyi sürekli açık kalmaya zorlayabileceğinden, tesisattaki sızıntıları hızla tamir etmek gerekiyor.

Son olarak, doğalgaz şebekesine bağlı kalmanın getirdiği günlük küçük bir sabit servis veya dağıtım bedeli olduğunu, bu yüzden faturanın hiçbir zaman tam olarak "0 TL" gelmeyeceğini bilmekte fayda var. Ancak yukarıdaki adımlarla kullanım bedelinizi minimuma indirmek ve evinizi gereksiz ısı yükünden kurtarmak tamamen sizin elinizde.