Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlattı.

Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuğun faydalandığını belirten Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 500 bin 632'si ailelerin birinci çocuğu, 368 bin 288'i ikinci çocuğu, 332 bin 253'ü ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti.

Göktaş, hak sahiplerinden 27 bin 547 kişinin iki ve üzeri çocuğa sahip olduğunu, ikinci, üçüncü ve üzeri 700 bin 541 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını da vurguladı.

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine mobil uygulama aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini kaydetti.