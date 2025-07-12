Sağlıklı beslenmenin temek taşlarından biri de balık yemek. Ama her balık da aynı faydayı göstermez. Özellikle ucuz olan bazı türler hem sağlık hem de çevre açısından ciddi riskler yaratabilir. İşte mümkün olmadıkça Temmuz ayında tüketilmemesi gereken balık türleri

TEMMUZ AYINDA 12 BALIKTAN UZAK DURUN

Karides: Uygun fiyatlı karideslerin çoğu kötü koşullarda yetiştirilen çiftliklerden gelir. Bu çiftlikler çevreyi kirletir ve etik sorunlar yaşanmasına neden olur.

Kefal: Yumurtlama döneminde yakalanmaları ve genç dişilerin avlanması, popülasyonlarını tehdit ediyor.

Turuncu Roughy: 50 yıla kadar yaşayan bu tür, yüksek cıva içeriği ve aşırı avlanma nedeniyle riskli.

Çiftlik Somonu: Düşük maliyetli olsa da hastalıklar ve kimyasallar çevreye zarar verebilir.

Morina: Aşırı avlanma nedeniyle popülasyonları tehdit altında; iklim değişikliği de bu durumu kötüleştiriyor.

Dikenli Köpek Balığı (Kaya Somonu): Gerçekte köpek balığı olan bu balık, geç olgunlaşması nedeniyle av baskısına dayanıksız.

Tilapya: Çoğu Çin’deki çiftliklerde yetiştiriliyor, sağlıksız yemlerle beslendiği için omega-3 değeri düşük.

Swai Balığı: Kirli sularda yetiştiriliyor, yanlış etiketleniyor ve düşük besin değeri taşıyor.

Kiremit Balığı: Cıva oranı çok yüksek; özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için tehlikeli.

Kerevit: Çin’den gelen ucuz kerevitler yerli üreticilere zarar veriyor ve kalite kontrolü belirsiz.

Kral Uskumru: Aşırı cıva içeriği nedeniyle tüketilmesi önerilmiyor.

Vatoz Balığı: Popülasyonları azalmış durumda ve sürdürülebilirliği tartışmalı.