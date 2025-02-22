Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nda bugün saat 10.55’te yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, yangının şiddetinin arttığı ve kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Yaz Aylarındaki Yangın Tekrar Etti

Fabrikanın yangın geçmişi de dikkat çekiyor; Temmuz ayında da benzer bir yangın çıkmış ve 5 gün süren müdahale ile söndürülebilmişti. Bugün çıkan yangının, fabrikanın yakınındaki sıkıştırılmış atıkların depolandığı alanda çıktığı belirtiliyor. Bu alanda yaklaşık 30 bin ton atık bulunuyor.

Çok Sayıda Ekip Müdahalede Bulunuyor

Yangına, Aydın İl Jandarma, Emniyet, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, UMMKE, İl Orman Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin yanı sıra çevre illerden de yardım ekipleri gönderildi. Yangınla mücadeleye toplamda 61 araç ve 400 personel katılıyor.

Rüzgarın Şiddeti Artarsa Risk Büyüyebilir

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çalışmaları devam ederken, rüzgarın hızlanması durumunda riskin daha da artabileceği uyarısı yapıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, konuya dair net verilere teknik incelemelerin ardından ulaşılacağı bildirildi.

Söke’deki yangın, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası’nın tekrar karşılaştığı yangın durumu nedeniyle çevre sakinleri ve yetkililer arasında büyük bir endişeye yol açtı.