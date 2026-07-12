Yaz aylarında artan sivrisinek ve diğer haşerelere karşı doğal yöntemler yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, temmuz ayında evlerde pencere kenarına bir kase kahve telvesi koymanın hem istenmeyen böcekleri uzaklaştırmaya hem de kötü kokuların azalmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

KABARTMA TOZUYLA BİRLİKTE KULLANIN

Uzmanlar, kullanılmış kahve telvesinin kabartma tozuyla karıştırılarak küçük bir kaseye konulmasını tavsiye ediyor. Hazırlanan karışım pencere pervazları, balkonlar ve terasların yanı sıra buzdolabı, çöp kutusu çevresi ve araç içinde de kullanılabiliyor.

Kahve telvesi tanecikli yapısıyla kötü kokuların emilmesine yardımcı olurken, kabartma tozu kokuların nötralize edilmesini destekliyor. Böylece tek bir karışım hem evdeki istenmeyen kokuların azaltılmasına hem de haşerelerin uzak tutulmasına katkı sağlayabiliyor.

SİVRİSİNEKLER VE ÖRÜMCEKLERİ RAHATSIZ EDEBİLİR

Uzmanlara göre sivrisinekler, örümcekler ve bazı diğer böcekler gelişmiş koku alma duyularına sahip. Kahve telvesinin yoğun aroması bu canlılar için rahatsız edici olabildiğinden, pencere kenarlarına yerleştirilen karışımın evin içine girmelerini zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Aynı yöntemin eşekarısı ve benzeri bazı uçan böceklerin uzaklaşmasına da yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak bunun kesin bir haşere kontrol yöntemi olmadığı, doğal ve destekleyici bir uygulama olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

KÖTÜ KOKULARA KARŞI DA ETKİLİ

Uzmanlar, kahve telvesinin içerdiği nitrojen sayesinde kötü kokuları yalnızca bastırmak yerine nötralize etmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle mutfak çöp kutuları, buzdolabı, dondurucu, araç içi ve evcil hayvanların bulunduğu alanlarda da tercih edilebiliyor. Ortamda ağır kokular yerine hafif bir kahve aroması bırakması da yöntemin öne çıkan avantajları arasında gösteriliyor.