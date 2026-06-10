Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücünü korumaya çalışan emekliler için bankaların sunduğu promosyon ödemeleri kritik bir mali destek sunuyor. Emekli vatandaşların en yüksek kazancı elde edebilmeleri için banka kampanyalarını yakından takip etmesi ve şartları detaylıca analiz etmesi gerekiyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş, bankacılık sektöründe yaşanan promosyon yarışını ve emeklilerin kazançlarını maksimuma çıkarabilmeleri için izlemeleri gereken yolları değerlendirdi.

Dokuz yıl önce SGK ile bankalar arasında imzalanan ilk protokolün emeklilik hayatında yeni bir mali dönem başlattığını ifade eden Karakaş, "Kurumdan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü aylığı veya dul ve yetim geliri alan her bir vatandaşımız, hukuken tanınan bu haktan kendi iradeleri ve talepleri doğrultusunda tam manasıyla istifade edebilmektedir" dedi.

BANKALAR ARASINDAKİ PROMOSYON REKABETİ ARTIYOR

Bankaların emekli maaş müşterilerini bünyelerine katma mücadelesinin büyük bir rekabete dönüştüğünü belirten Karakaş, güncel piyasa koşullarına dair şu bilgileri paylaştı:

"Temmuz ayına sayılı günler kala, bankacılık sektöründe emekli maaşlarını kendi bünyelerine katma yarışı âdeta bir pazar cengine dönüşmüştür. Günümüz itibarıyla, rekabetin geldiği raddede bir katılım bankası, emeklinin aldığı maaş tutarına göre 25.000 TL’ye varan ana promosyon taahhüt etmektedir.

Bununla da yetinmeyerek, maaş tutarından tamamen bağımsız olarak sağladığı 15.000 TL’lik ek avantajlar ile toplam kazanç tutarını 40.000 TL gibi muazzam bir seviyeye ulaştırmıştır. Bu tablo, finans dünyasının emekli sermayesine verdiği ehemmiyetin açık bir nişanesidir.

Peki, bu yarış burada nihayete erer mi yoksa daha yüksek tutarların gelmesi kabil midir? Bankaların en büyük gayesi, yüksek faiz ortamında likidite ve kaynak oluşturmak, yeni müşteriler kazanmak ve bu vesileyle emekli maaşlarını olabildiğince uzun süre kendi sistemlerinde tutmaktır. Bu stratejik hedef doğrultusunda, emekli maaşlarının zamlandığı ocak ve temmuz dönemleri en kritik dönemeçler olarak kabul edilir" dedi.

"BANKA TAŞIMAK İÇİN TEMMUZ ZAMMI BEKLENMELİ"

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranlarıyla birlikte bankaların kampanya tutarlarını daha da yukarı çekebileceğini öngören İsa Karakaş, hak sahiplerine acele etmeme çağrısında bulundu:

"2026/Temmuz ayından itibaren emeklilerimizin maaşlarına yansıtılacak yeni zam oranlarına paralel olarak, bankaların promosyon kampanyalarını yeniden yukarı yönlü güncellemeleri güçlü bir ihtimal dâhilindedir.

Dolayısıyla, basiretli bir tüccar gibi hareket etmek mecburiyetinde olan emeklilerimizin hesap taşıma hususunda fevri davranmaması, temmuz ayındaki nihai zammı ve bankaların buna reaksiyon olarak geliştireceği yeni hamleleri beklemesi kendi lehlerine olacaktır. "Acele işe şeytan karışır" fehvasınca, beklemek bazen en büyük kazancın anahtarıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Bankaların yasal olarak ödemekle yükümlü olduğu asgari promosyon miktarı, emekli aylığının net tutarına göre belirlenen kademelere göre hesaplanıyor. Ancak serbest piyasa koşullarında bankalar bu taban fiyatların oldukça üzerinde ödeme yapabiliyor. Maaşı yüksek olan emekliler bu yarışta daha avantajlı konumda yer alırken, hesaplama usulüne dair öne çıkan detaylar şunlar:

Promosyon ödemeleri, kural olarak 3 yıllık dönem için tek seferde ve peşin olarak yatırılır.

Ödeme, SGK'nın maaşı ilgili bankaya göndermesi ve taahhütnamenin imzalanmasının ardından en geç 3 iş günü içinde hesaba aktarılır.

Net maaş hesaplanırken nafaka ve icra kesintileri düşülür; bu kesintilerin dışındaki unsurlar promosyon matrahını etkilemez.

Hak sahibi yetimler, yaş sınırı olmaksızın bu haktan yararlanabilir. Velayet altındaki çocukların ödemesi yasal velisine yapılırken, reşit çocuklara ek şart aranmaksızın doğrudan ödeme gerçekleştirilir.

BANKA DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER İÇİN SÖZLEŞME ŞARTLARI

Mevcut mevzuata göre promosyondan yararlanabilmek için maaşın 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Ancak taahhüt süresi dolmadan daha avantajlı bir teklif sunan bankaya geçiş yapmak mümkün. Emekliler, aldıkları promosyonun kalan süreye isabet eden kısmını kıstelyevm (oran-orantı) usulüyle iade ederek sözleşmelerini feshedebiliyor. Maaş taşıma işlemleri şubelerden, ATM'lerden veya e-Devlet üzerinden saniyeler içinde tamamlanabiliyor.

MAAŞ TAŞIMAYA ENGEL TEŞKİL EDEN DURUMLAR

Emeklilerin banka değiştirmesinin önüne geçebilecek yasal ve sözleşmesel engeller ise şu şekilde sıralanıyor:

Emekli maaşı karşılığında kredi (kullanılmasa bile kredili mevduat hesabı dahil) çekilmiş olması banka değişikliğini engeller. Kredi kartları bu kapsamın dışındadır.

Kendi rızasıyla imzalanmış virman, takas, mahsup talimatı veya benzeri taahhütlerin bulunmaması gerekir.

Bankacılık işlemleriyle ilgili herhangi bir hukuki veya teknik sorun yaşanmamalıdır.

Emekli olmadan önce çekilen krediler doğrudan engel oluşturmaz ancak kredi sözleşmesinde banka değişikliğini kısıtlayan özel maddeler yer alabilir.

Otomatik ödeme talimatları ve kredi risk değerlendirmeleri gibi özel anlaşmalar doğrudan banka ile emekli arasındadır ve SGK'yı bağlamamaktadır.