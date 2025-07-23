ORC Araştırma 17-29 yaş arasındaki 2 bin 470 katılımcıyla yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

16-20 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankette gençlere, "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Kime Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 29,6'sı CHP yanıtını verirken AKP diyenlerin oranı yüzde 21,5 oldu.

Zafer Partisi diyenlerin oranı yüzde 10,4 DEM diyenlerin oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

MHP yüzde 6,5

YRP yüzde 4,9

İYİ Parti yüzde 4,4

TİP yüzde 3,6

YMP yüzde 2,6

SP yüzde 2,5

BBP yüzde 2,2

A Parti yüzde 2,0

BİRİNCİ PARTİ TARTIŞMASI

Bir gazetecinin, "Hala birinci parti olduklarını iddia ediyorlar" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir" diyerek yanıt vermişti.

CHP lideri Özel ise Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt vererek, "Onlar kadar biz de anket yaptırıyoruz. AK Parti birinci partidir.’ Sorun yok o zaman. Hodri meydan, 2 Kasım Pazar. Madem birinci partisin, gel. Aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Meclis’te erken seçim kararını aldıracağız. Sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin" demişti.