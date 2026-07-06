Temmuz ayında emekli maaşlarında yapılan güncellemenin ardından, bankacılık sektöründe müşteri kapma yarışı yeniden alevlendi. Maaşını başka bir kuruma taşımayı düşünen veya mevcut bankasıyla taahhüdünü yenilemek isteyen milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, en avantajlı teklifi bulmak için güncel listeleri inceliyor.

Bankaların sunduğu nakit destekler ve ek avantajlar, maaş tutarına ve taahhüt edilen ek koşullara göre değişiklik gösteriyor. İşte finans kulislerinden derlenen ve bankaların resmi kanallarla duyurduğu en güncel promosyon kampanyaları:

Ziraat Bankası

SGK emekli maaş ödemelerini banka kanalıyla almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon desteği sağlanıyor. Banka ayrıca, ilk kez emekli olan veya maaş transferi gerçekleştiren müşterilerine özel 12 ay vadeli, faizsiz 40.000 TL kredi imkanı sunuyor. Otomatik fatura talimatlarına toplamda 6.000 TL iade, aylık 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira, ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa ve dijital kanallardan ücretsiz havale/EFT gibi geniş ek avantajlar pakete dahil ediliyor. Mevcut emeklilere ise yılda iki defa 25.000 TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans hakkı tanınıyor.

Halkbank

Maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla alacağına dair taahhüt veren tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye ulaşan nakit promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.

Türkiye İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara veya ilk aylık ödemesi için bu kurumu seçenlere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor. Bu tutara ek olarak 10.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı, yıllık ücretten muaf Maximum Kart kullanımı, ücretsiz para transferleri ve indirimli faiz oranlarına sahip Ek Hesap gibi ayrıcalıklar da emeklilere sunuluyor.

Garanti BBVA

Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler için toplamda 25.000 TL'ye varan bir ödül havuzu oluşturulmuş durumda. Banka, 15.000 TL'ye varan net nakit promosyonun yanında 10.000 TL'ye ulaşan bonus fırsatı sunuyor.

Akbank

SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan ya da mevcut sözleşmesini yenileyen müşteriler, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon avantajından faydalanabiliyor.

Denizbank

Emekli müşterilerine bütçe desteği sağlamayı hedefleyen Denizbank, maaşını taşıyanlara 30.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankada kalma sözü veren emeklilere toplamda 21.000 TL'ye varan bir ödeme paketi hazırlanmış. Sistem, 12.000 TL'lik ana promosyon tutarına ilave olarak sunulan 9.000 TL'lik ek promosyondan oluşuyor.

Türkiye Finans

Emekli maaş müşterilerine yönelik yüksek limitli paketlerden birini sunan Türkiye Finans; nakit promosyon, bonus ve ek ödüllerle birlikte toplamda 32.000 TL'ye varan bir kazanım imkanı sağlıyor.

QNB

Emekli maaşını alan müşterilerine yönelik kampanya yürüten QNB, hak sahiplerine 20.000 TL'ye varan promosyon desteği veriyor.

ING

Maaş tutarına bağlı olarak herhangi bir ek şart aramaksızın 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veren banka, çeşitli ek koşulların da yerine getirilmesi durumunda toplam faydayı 32.000 TL'ye kadar yükseltiyor.

Yapı Kredi

Emekli maaş odağını artıran Yapı Kredi, maaşını taşıyan müşterilerine doğrudan 30.000 TL nakit promosyon imkanı tanıyor.