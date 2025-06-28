Emekliler temmuz ayında seyyanen zam ya da refah payı beklerken kulislerde umutları boşa çıkaracak değerlendirmeler yapılıyor. SGK mevzuatı doğrultusunda sadece en düşük maaşlılara sınırlı artış gündemde.

EMEKLİLERE REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM BEKLENMİYOR

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak maaş artışlarında. Ancak Ankara kulislerinden gelen son bilgiler ve uzman değerlendirmeleri, seyyanen zam ya da refah payı beklentilerinin bu yıl da gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'ndeki analizlerinde bu olasılığı daha önce de kesin bir dille dile getirmişti.

ENFLASYON ARTIŞIYLA SINIRLI GÜNCELLEME YOLDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın ortak çalışmaları doğrultusunda, 3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE oranının ardından emekli maaşlarında yapılacak artışın netleşeceğini ifade etti. Karakaş’a göre, SGK mevzuatı gereği yapılacak artış yalnızca TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

Mevcut verilere göre 5 aylık enflasyon %15,09 seviyesine ulaştı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayı enflasyonu %1,61 düzeyinde gerçekleşirse, bu oran %16-%17 bandına ulaşabilir.

Ancak Karakaş, TÜİK'in önceki tahminlerin altında kalan enflasyon verilerini göz önünde bulundurarak bu beklentinin gerçekleşmeyeceği görüşünde.

DESTEK SADECE EN DÜŞÜK MAAŞLILARA

Hesaplamalara göre hâlihazırda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı, %16-17 aralığında bir artışla yaklaşık 16.785 TL ile 16.929 TL arasında bir seviyeye çıkabilir.

Ancak Karakaş, bu güncellemenin sadece en düşük maaş alan 4 milyon emekliyle sınırlı olacağını ve diğer emeklilerin herhangi bir iyileştirme alamayacağını ifade ediyor.

SGK hesaplamaları gereği, gerçek maaşı 8.000-12.000 TL arasında olan emekliler bu artıştan faydalanamayacak. Hükûmetin yasa çıkararak ilave destek vermemesi halinde, milyonlarca emekli sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak.

MEMUR EMEKLİSİ YİNE ENFLASYON ALTINDA KALACAK

Karakaş’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise memur emeklileri. Geçtiğimiz yıl temmuz ve bu yıl ocak ayında olduğu gibi, memur emeklilerinin de enflasyonun altında bir artışla yetinmek zorunda kalacağı ifade ediliyor. Bu durum, uzun süre yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini daha da derinleştiriyor.