Temmuz ayının son günlerinde gerçekleşecek Kuzey Ay Düğümü geçişi, özellikle son 18 aydır çeşitli zorluklarla mücadele eden bazı burçlar için önemli bir dönüm noktası olacak. Astrologlara göre bu değişim, dört burcun üzerindeki baskının hafiflemesine ve yeni fırsatların ön plana çıkmasına yardımcı olabilir.

1. Balık Burcu

Ocak 2025'ten bu yana Kuzey Ay Düğümü'nün etkisi altında olan Balık burçları, bu süreçte geçmişten gelen konularla yeniden yüzleşmek zorunda kaldı. Eski alışkanlıklar, kapanmamış meseleler ve tekrarlayan yaşam dersleri zaman zaman yorucu bir hal aldı.

Temmuz sonunda düğümün burç değiştirmesiyle birlikte bu yoğun enerjinin hafiflemesi bekleniyor. Astrologlar, Balık burçlarının bundan sonraki dönemde iç dünyalarına ve ruhsal gelişimlerine daha fazla yöneleceğini ifade ediyor. Sezgilerin güçlenmesi, gizli yeteneklerin keşfedilmesi ve manevi farkındalığın artması bu dönemin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

2. İkizler Burcu

İkizler burçları son bir buçuk yılda hedeflerinden uzaklaştıran pek çok engel ve dikkat dağıtıcı gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Bu süreçte beklenmedik fedakârlıklar yapmak zorunda kalan İkizler, zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Temmuz sonuyla birlikte değişen gökyüzü etkileri, yeniden doğru rotaya dönmelerine destek olabilir. Kariyerde yükseliş, eğitim veya seyahat fırsatları gibi yeni kapılar açılabilir. Yeniliklere açık olmak ve cesur adımlar atmak, bu dönemde önemli avantaj sağlayacak.

3. Başak Burcu

Başak burçlarının özellikle ilişkiler alanında oldukça sınandığı bir dönem geride kalıyor. Aile, arkadaşlık, iş ve özel yaşamda yaşanan anlaşmazlıklar son 18 ay boyunca zaman zaman yorucu oldu. Kuzey ve Güney Ay Düğümleri'nin yeni burçlara geçmesiyle birlikte ilişkilerde daha dengeli bir süreç başlayabilir. Uzmanlara göre bu değişim, kariyer, iş birlikleri ve sosyal çevrede de olumlu gelişmeleri beraberinde getirebilir. Ekip çalışmaları kolaylaşırken üzerinizdeki stres de önemli ölçüde azalabilir.

4. Yay Burcu

Yay burçları için son 18 ay değişimlerle ve beklenmedik sorunlarla geçti. Ancak temmuz ayının son günleriyle birlikte daha huzurlu ve umut dolu bir dönemin kapıları aralanıyor. Bu süreçte kişisel gelişim ön plana çıkarken, hedeflere ulaşma konusunda motivasyon artabilir. İster yeni bir şehirde yaşam kurmak ister kariyerinizde size daha uygun bir fırsat yakalamak isteyin, gökyüzü değişimi cesaretinizi destekleyebilir. Önünüzdeki dönemde karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmek, uzun vadede önemli kazanımlar sağlayabilir.