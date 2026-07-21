Otomotiv markalarının Temmuz 2026 fiyat güncellemelerinin ardından Türkiye'de 2 milyon TL sınırının altında satılan sıfır km otomobil sayısı 44'ten 40'a düşmüştür. Zamlar sonrası seçenek sayısı azalırken, erişilebilir fiyat bandında kalan 40 otomobilin 10 tanesini tamamen elektrikli modeller oluşturmuştur.

TEMMUZ FİYAT GÜNCELLEMESİ LİSTEYİ NASIL ETKİLEDİ?

Haziran ayında 2 milyon TL altında 44 farklı model bulunurken, temmuz ayında yapılan fiyat artışlarıyla birlikte 4 araç bu sınırın üzerine çıktı. Açıklanan son listede en yüksek fiyatlı araç 1.999.500 TL ile Peugeot E-208 olurken, en uygun fiyatlı otomobil ise 1.299.000 TL seviyesindeki Dacia Sandero olarak kayıtlara geçti.

2 MİLYON TL ALTINDA SATILAN 40 MODEL HANGİLERİ OLDU?

Temmuz 2026 itibarıyla 2 milyon TL altında satışı devam eden sıfır otomobil modelleri ve fiyatları şu şekilde:

Peugeot E-208: 1.999.500 TL

Chery Tiggo 7 Comfort: 1.999.000 TL

Toyota Yaris Hybrid: 1.995.000 TL

Skoda Scala: 1.979.900 TL

Ford Puma Gen-E (2025 model): 1.976.500 TL

SEAT Arona: 1.968.000 TL

Hyundai i30: 1.944.000 TL

Togg T10X: 1.909.048 TL

Ford Puma (2025 model): 1.897.100 TL

Kia XCeed: 1.895.000 TL

Togg T10F: 1.884.980 TL

Nissan Juke: 1.875.000 TL

Renault Duster: 1.865.000 TL

Skoda Kamiq: 1.864.200 TL

SEAT Ibiza: 1.857.000 TL

Fiat 600 (2025 model): 1.854.900 TL

Renault Megane Sedan: 1.841.000 TL

Opel Frontera: 1.840.000 TL

Yeni Renault Clio: 1.830.000 TL

Skoda Fabia: 1.819.900 TL

Opel Corsa Elektrik: 1.800.000 TL

Opel Mokka: 1.800.000 TL

Toyota Corolla: 1.790.000 TL

Fiat Egea Cross: 1.780.500 TL

Citroen e-C3 Aircross: 1.760.000 TL

Dacia Sandero Stepway: 1.756.000 TL

Renault Clio: 1.750.000 TL

Dacia Logan: 1.709.000 TL

Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model): 1.669.900 TL

Opel Frontera Elektrik: 1.600.000 TL

Dacia Jogger: 1.600.000 TL

Hyundai Bayon: 1.570.000 TL

Hyundai i20: 1.470.000 TL

Fiat Grande Panda Elektrik: 1.465.000 TL

Hyundai INSTER: 1.450.000 TL

Citroen e-C3: 1.440.000 TL

Opel Corsa: 1.395.000 TL

Fiat Egea Sedan: 1.369.900 TL

Kia Picanto: 1.335.000 TL

Dacia Sandero: 1.299.000 TL