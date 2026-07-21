Otomotiv markalarının Temmuz 2026 fiyat güncellemelerinin ardından Türkiye'de 2 milyon TL sınırının altında satılan sıfır km otomobil sayısı 44'ten 40'a düşmüştür. Zamlar sonrası seçenek sayısı azalırken, erişilebilir fiyat bandında kalan 40 otomobilin 10 tanesini tamamen elektrikli modeller oluşturmuştur.
TEMMUZ FİYAT GÜNCELLEMESİ LİSTEYİ NASIL ETKİLEDİ?
Haziran ayında 2 milyon TL altında 44 farklı model bulunurken, temmuz ayında yapılan fiyat artışlarıyla birlikte 4 araç bu sınırın üzerine çıktı. Açıklanan son listede en yüksek fiyatlı araç 1.999.500 TL ile Peugeot E-208 olurken, en uygun fiyatlı otomobil ise 1.299.000 TL seviyesindeki Dacia Sandero olarak kayıtlara geçti.
2 MİLYON TL ALTINDA SATILAN 40 MODEL HANGİLERİ OLDU?
Temmuz 2026 itibarıyla 2 milyon TL altında satışı devam eden sıfır otomobil modelleri ve fiyatları şu şekilde:
Peugeot E-208: 1.999.500 TL
Chery Tiggo 7 Comfort: 1.999.000 TL
Toyota Yaris Hybrid: 1.995.000 TL
Skoda Scala: 1.979.900 TL
Ford Puma Gen-E (2025 model): 1.976.500 TL
SEAT Arona: 1.968.000 TL
Hyundai i30: 1.944.000 TL
Togg T10X: 1.909.048 TL
Ford Puma (2025 model): 1.897.100 TL
Kia XCeed: 1.895.000 TL
Togg T10F: 1.884.980 TL
Nissan Juke: 1.875.000 TL
Renault Duster: 1.865.000 TL
Skoda Kamiq: 1.864.200 TL
SEAT Ibiza: 1.857.000 TL
Fiat 600 (2025 model): 1.854.900 TL
Renault Megane Sedan: 1.841.000 TL
Opel Frontera: 1.840.000 TL
Yeni Renault Clio: 1.830.000 TL
Skoda Fabia: 1.819.900 TL
Opel Corsa Elektrik: 1.800.000 TL
Opel Mokka: 1.800.000 TL
Toyota Corolla: 1.790.000 TL
Fiat Egea Cross: 1.780.500 TL
Citroen e-C3 Aircross: 1.760.000 TL
Dacia Sandero Stepway: 1.756.000 TL
Renault Clio: 1.750.000 TL
Dacia Logan: 1.709.000 TL
Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model): 1.669.900 TL
Opel Frontera Elektrik: 1.600.000 TL
Dacia Jogger: 1.600.000 TL
Hyundai Bayon: 1.570.000 TL
Hyundai i20: 1.470.000 TL
Fiat Grande Panda Elektrik: 1.465.000 TL
Hyundai INSTER: 1.450.000 TL
Citroen e-C3: 1.440.000 TL
Opel Corsa: 1.395.000 TL
Fiat Egea Sedan: 1.369.900 TL
Kia Picanto: 1.335.000 TL
Dacia Sandero: 1.299.000 TL