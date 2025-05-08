Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verileri, 2025’in ilk dört ayına dair ekonomik tabloyu netleştirdi. Hükümet yetkilileri enflasyondaki düşüş eğilimini vurgularken, vatandaşlar bu düşüşün markette, pazarda etkisini hissetmediklerini dile getiriyor.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun’a göre, enflasyon oranlarındaki gerileme fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor aksine fiyatlar artmaya devam ediyor, ancak geçen yıla kıyasla daha düşük bir hızla.

Açıklanan TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk dört ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 13,36’ya ulaştı. Aynı dönemde memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 12,29 oldu. Bu oranların üzerine Mayıs ve Haziran ayı verilerinin eklenmesiyle Temmuz ayında ödenecek farkların netleşmesi bekleniyor.

Erdursun Dünya Gazetesi'nde yazmış olduğu köşe yazısında, Temmuz ayında enflasyon farkının memurlar için yüzde 17-18 civarında gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu doğrultuda memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 16, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17-18 oranında bir artış yapılabileceği ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Ancak asgari ücret tarafında tablo farklı. Ocak 2025’te yüzde 30 oranında zam yapılan asgari ücrete, Temmuz ayında ara zam yapılması beklenmiyor. Erdursun’a göre, enflasyon farkı yüzde 17-18 seviyesinde kalırsa, hükümet asgari ücret konusunu yeniden gündeme almayacak. Bu da özel sektörde diğer ücretlilere de ek zam yapılmamasına neden olabilir.

Temmuz ayında belirlenecek enflasyon oranları sonrası en düşük emekli aylığının 17.000-17.250 TL bandında olacağı tahmin ediliyor. Ancak Özgür Erdursun, yapılacak artışların memur, emekli ve çalışanların alım gücünü artırmakta yetersiz kalacağını belirtiyor.

Geçim sıkıntısının Temmuz sonrası daha da derinleşebileceği uyarısında bulunan Erdursun, ekonomik dengelerde olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı sürece bu tablonun değişmeyeceğini vurguluyor.