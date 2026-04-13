Yılda iki kez zam alan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağkur emeklileri için altı aylık enflasyon verisi belirleyici oluyor. SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranlarının kesinleşmesi için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Mart ayı sonunda yüzde 10.04’lük artış hak edildi. Ekonomik verilere ve aylık tahminlere göre üç ihtimal masada duruyor.

EN FAZLA YÜZDE 15.63

Eğer 3 aylık enflasyon aylık yüzde 1 gelirse, altı aylık enflasyon yüzde 13.37 olacak. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 13.37; memur ve memur emeklileri ise yüzde 9.2 zam alacak. Enflasyonun yüzde 1.5 olmasıyla birikimli enflasyon yüzde 15.06’ya ulaşacak. Bu ihtimalde SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 15.06; memur ve memur emeklisi yüzde 10.91 artış alacak. Enflasyonun nisan ve mayısta yüzde 2, haziranda yüzde 1 gelmesi durumunda toplam enflasyon yüzde 15.63 olacak. Bu senaryoda SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 15.63; memur ve memur emeklisine yüzde 11.46 zam yansıyacak.