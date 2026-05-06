Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım sürerken, SGK Uzmanı İsa Karakaş katıldığı canlı yayınında konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından netleşen rakamları paylaşan Karakaş, özellikle kök maaşı düşük olan emekliler için "sıfır zam" riskinin kapıda olduğuna dikkat çekti. Karakaş ayrıca engelli emekliliği ve rapor yenileme süreçlerine dair merak edilen soruları da yanıtladı.

EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN DÜZENLEME SİNYALİ

Engelli emekliliğinde rapor yenileme zorunluluğu tartışılırken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş “SGK çağırmadıkça işlem yapmayın” dedi. Emekli maaşına temmuz zammı için yüzde 20’ye yakın artış olacağını söyleyen Karakaş, en düşük maaşta yeni düzenlemenin sinyalini verdi.

Engelli emeklilik başvurularında sağlık raporunun yenilenip yenilenmeyeceği sorusunun sıkça gündeme geldiğini belirten Karakaş, bu konuda net konuştu:

"Eğer kişi zaten engelli emeklilik kapsamında maaş alıyorsa, durup dururken rapor yenilemesine gerek yok. SGK ancak kontrol muayenesine çağırırsa süreç yeniden başlar." Vergi indirimiyle emeklilik hakkına ilişkin sürecin de hâlâ sürdüğünü vurgulayan Karakaş, Anayasa Mahkemesi’nde bir yılı aşkın süredir bekleyen kararın henüz açıklanmadığını ve engelli vatandaşların bu sonucu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

ZAM ORANLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini hatırlatan Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu an yüzde 14,64 zam kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme nedeniyle yaklaşık yüzde 10,51 artış alıyor" dedi.

Temmuz ayı için beklentilere de değinen Karakaş, zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 arasında oluşabileceğini, yüzde 20 seviyesine yaklaşmasının mümkün ama aşmasının zor göründüğünü dile getirdi.

BAZI EMEKLİLER İÇİN SIFIR ZAM SENARYOSU

En düşük emekli maaşıyla ilgili henüz net bir karar olmadığını belirten Karakaş, kök maaş üzerinden yapılacak artışların bazı emekliler için “sıfır zam” riski doğurabileceğini söyleyerek "Bu nedenle taban maaş üzerinden artış yapılması daha olası. En düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin lira seviyesine çıkarılması beklenebilir" şeklinde konuştu.