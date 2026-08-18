Temmuz ayında Türkiye'de kartlı ödemelerde rekor seviyeler kaydedildi. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik bir artışa işaret ediyor.

Ödemelerin büyük bölümünü kredi kartları oluşturdu. Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 541,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka kartlarıyla 425,8 milyar lira, ön ödemeli kartlarla ise 7,3 milyar lira ödeme yapıldı. Ödeme tutarlarındaki artış oranlarına bakıldığında, kredi kartlarında yüzde 38, banka kartlarında yüzde 39'luk bir yükseliş görülürken, ön ödemeli kartlarda yüzde 43'lük bir gerileme kaydedildi.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİ 908,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Dijitalleşmenin ödemelere etkisi de belirgin oldu. Temmuz ayında internet üzerinden yapılan kartlı ödemeler 908,9 milyar liraya çıktı. Bu tutar, toplam kartlı ödemelerin yüzde 30'luk kısmını oluşturdu. İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısı ise 258,7 milyona yükselerek toplamın yüzde 13'ünü oluşturdu.

Temassız ödemelerin popülaritesi de artmaya devam etti. Temassız ödeme sayısı yüzde 9 artışla 1 milyar 336,8 milyona çıktı. Tutar bazında ise yüzde 44'lük bir büyümeyle 1 trilyon 15,3 milyar liraya ulaşıldı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız yöntemle gerçekleştirildi.

Kart sayılarındaki değişimlere gelindiğinde, toplam kart sayısı yüzde 4 artışla 476,2 milyona yükseldi. Kredi kartı sayısı 151,7 milyona, banka kartı sayısı 223,2 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise 101,3 milyona ulaştı. Kredi kartı ve banka kartı sayılarında sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 4'lük artışlar gözlenirken, ön ödemeli kartlarda yüzde 3'lük bir gerileme kaydedildi.

Ödeme sayılarındaki büyüme de dikkat çekti. Kartlarla yapılan toplam ödeme sayısı yüzde 11 artışla 2 milyara yükseldi. Bu ödemelerin 1 milyar 181,3 milyonu kredi kartları, 783,5 milyonu banka kartları, 33,2 milyonu ise ön ödemeli kartlar tarafından gerçekleştirildi. Kredi kartı ve banka kartı ödemelerinde yüzde 12'lik bir artış yaşanırken, ön ödemeli kartlarda ödeme sayısı yüzde 35 azaldı.