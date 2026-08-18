Konut fiyatlarındaki artış trendi Temmuz ayında da sürdü ancak enflasyonla kıyaslandığında reel bir değer kaybı devam ediyor. TCMB'nin açıkladığı verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 1,5 artışla 234,8 seviyesine ulaştı.

Yıllık perspektife bakıldığında endeks nominal olarak yüzde 25,0 yükseldi. Ancak enflasyon etkisi çıkarıldığında reel değer yüzde 5,1 geriledi. Bu durum, fiyatların artışıyla birlikte alım gücünün eridiğini gösteriyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE FARKLI SEYİR

Coğrafi dağılımda belirgin farklılıklar öne çıktı. İstanbul'da KFE aylık yüzde 2,7 artarken, Ankara'da yüzde 2,2 yükseliş kaydedildi. İzmir ise bu trendin dışına çıkarak aylık yüzde 0,5 geriledi.

Yıllık bazda İstanbul'da yüzde 27,7, Ankara'da yüzde 26,6 ve İzmir'de yüzde 23,1 artış yaşandı. Bölgesel verilerde ise en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş bölgesinde gerçekleşti.

En düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde görüldü. Konut fiyatlarındaki bu hareketlilik, kira piyasasını da doğrudan etkiledi.

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) de Temmuz ayında aylık yüzde 1,9 arttı. Yıllık nominal yüzde 28,4 artışın ardından reel yüzde 2,6 gerileme kaydedildi. Kira endeksinin üç büyük şehirdeki aylık değişimi İstanbul'da yüzde 1,7, Ankara'da yüzde 2,2 artış ve İzmir'de yüzde 1,8 azalış olarak gerçekleşti.

Yeni kiracı kira endeksinin yıllık değişiminde en yüksek artış yüzde 35,0 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesinde görülürken, en düşük artış yüzde 18,8 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kaydedildi.