Türkiye’de pompa fiyatlarındaki hareketlilik yaz döneminde yeniden ivme kazandı. Yılbaşından bu yana kademeli olarak yükselen akaryakıt kalemi, özellikle Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren hızlanan zam dalgasıyla birlikte tüketici ve üretici üzerindeki maliyet yükünü ağırlaştırdı.

MOTORİN FİYATINDA YÜZDE 25'LİK SIÇRAMA

Petrol Ofisi verilerine göre, Haziran sonunu 64,6 TL seviyesinde kapatan motorinin litre fiyatı, Temmuz başından 10 Ağustos’a kadar geçen sürede yüzde 25 artışla 79,97 TL’ye ulaştı. Yıla 50 TL seviyelerinde başlayan motorin ile litresi 68,29 TL olan benzin arasındaki fiyat farkı ise çift haneli rakamlara yükseldi. Yaşanan bu artış, lojistik ve tarım başta olmak üzere tüm sektörlerin işletme giderlerini doğrudan etkiliyor.

ZAMLARIN ARKASINDAKİ İKİ KRİTİK NEDEN

Fiyatlardaki sert tırmanışın arkasında iki temel unsur bulunuyor. Fiyat artışlarının tüketiciye yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sisteminden kademeli olarak çıkılması ve uluslararası piyasalardaki ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri pompadaki artışı tetikledi. Gelecek döneme ilişkin fiyat patikası ise küresel petrol piyasaları, döviz kuru ve vergi politikalarındaki gelişmelere göre şekillenecek.

ASIL ENFLASYON YÜKÜ AĞUSTOSA YANSIYACAK

Bloomberg HT’nin TÜİK verilerinden derlediği analiz, akaryakıt fiyatlarının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerindeki etkisini netleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde enflasyona 0,1 ila 0,3 puan arasında katkı yapan akaryakıt, mayıs ve haziran aylarındaki gerilemeyle eksi 0,1 puanlık düşüş etkisi yaratmıştı.

Temmuz ayında yeniden 0,1 puanlık pozitif katkı sağlayan akaryakıt zamlarının ayın son haftalarında yoğunlaşması, Temmuz ayı TÜFE verisine yansımasını sınırladı. Bu durum, Temmuz ayındaki artışların asıl enflasyonist baskısının ağustos ayı verilerinde daha belirgin şekilde hissedileceğini gösteriyor.