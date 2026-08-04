Durdurulamayan enflasyon, temmuzda verilen maaş zamlarını 1 ayda budadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı tüketici enflasyonunu yüzde 1.78 olarak açıkladı. ENAG ise yüzde 3.07 hesapladı. Enflasyon zamları bir ayda eritti, bu erimeden en büyük darbeyi zam için bir ay bekletilen en düşük aylıklı emek- liler aldı. Emekliye 3 bin 552 lira diye açıklanan zammın alım gücü cebe girdiğinde ENAG’a göre 2 bin 850 liraya, TÜİK’e göre ise 3 bin 140 liraya düştü.

412 LİRA ERİDİ

En düşük emekli aylıklarına diğer emekliler gibi ilk 7 ayda gerçekleşen yüzde 17.76 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak bu zam kalıcı bir yasayla otomatiğe bağlanmadığı için yine yasa çıkarma maratonu yaşandı.

Zam düzenlemesinin TBMM’den geçip yasalaşması 31 Temmuz’u buldu. Sonunda 3 bin 552 liralık zam temmuz bitince 6 milyona yakın emeklinin cebine girdi. Ancak 7 aylık zammın alım gücü enflasyon nedeniyle daha para cebe girmeden TÜİK’e göre 412 lira, ENAG’a göre 702 lira eridi. Emeklinin elinde 1 Ağustos itibarıyla 2 bin 850 liralık zam kaldı.

MEMUR DA KAYIPTA

Temmuzda en düşük memur maaşına 7 bin 883 lira, en düşük memur emeklisi maaşına 3 bin 755 lira, en düşük işçi emeklisi aylığına da 3 bin 665 lira zam yapılmıştı. Zammın üzerinden sadece 1 ay geçti, en düşük memurun cebinden TÜİK enflasyonuna göre bin 158 lira, ENAG enflasyonuyla bin 971 lira uçtu gitti. 1 ayda öğretmenin zamlı maaşı 2 bin 210 TL, mühendisin maaşı 2 bin 865 lira, profesörün maaşı 4 bin 398 lira eridi.

Asgari ücret 4.652 lira eridi

Patronlar bölgesel asgari ücret yöntemiyle işçi maaşlarını daha da düşürmenin hesaplarını yaparken, temmuzda ara zam verilmeyen asgari ücretteki kan kaybı daha da derinleşti. 7 aylık enflasyonu TÜİK yüzde 19.86, ENAG yüzde 24.71 hesapladı. Buna göre, yıla 28 bin 75 lirayla başlayan asgari ücretin alım gücü TÜİK’e göre 4 bin 652 lira eriyerek 1 Ağustos itibarıyla 23 bin 423 liraya düştü. ENAG’ın hesabına göre ise 5 bin 563 lira eriyen asgari ücretin alım gücü 22 bin 512 liraya kadar geriledi. Asgari ücretin alım gücü en geç eylülde geçen yılın da altına düşecek.