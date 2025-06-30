Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu 3 Temmuz 20525 tarihinde açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle beraber birçok mal ve hizmet kaleminde fiyat artışı yaşanması bekleniyor. Özellikle yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) açıklanmasının ardından, akaryakıt, alkollü içecekler ve sigara gibi ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı peş peşe gelecek.

3 TEMMUZ'DA ÖTV ZAM YĞMURU BAŞLIYOR

Her yıl ocak ve temmuz aylarında uygulanan otomatik ÖTV güncellemesi, bu yıl 3 Temmuz'da yeniden belirlenecek. Yİ-ÜFE’nin yüzde 1 artması halinde akaryakıta 2,2 TL civarında zam gelebileceği öngörülüyor. Eğer artış yüzde 2 seviyesinde gerçekleşirse, fiyatların 2,5 TL’ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

ÖTV ARTIŞINA CUMHURBAŞKANI MÜDAHALESİ MÜMKÜN

ÖTV artışları otomatik olarak uygulanacak olsa da, Cumhurbaşkanı kararıyla bu zamların sınırlandırılması da mümkün. Daha önce ocak ayında yapılması beklenen ÖTV artışı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 6 ile sınırlı kalmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada “Kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz” açıklamasında bulunması, yeni bir müdahale olasılığını akıllara getirdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE NASİBİNİ ALACAK

Temmuz ayında sadece ÖTV değil, bedelli askerlik ücreti gibi kalemlerde de artış gelmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla bedelli askerlik ücretinin, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleneceğini belirtildi.

Mevcut durumda 243 bin 13 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, yoklama kaçağı ve bakaya statüsündeki kişiler için 3 bin 543 TL ek ödeme ile birlikte tahsil ediliyor. Temmuz zammı ile birlikte bu tutarın da artması bekleniyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan, elektrik ve doğalgaz gibi temel tüketim kalemlerine zam yapılıp yapılmayacağı ise BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararlarıyla netleşecek.