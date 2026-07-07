Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. Şenliğin açılışında yaşananlar ve temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıran sanatçı Müfit Can Saçıntı’nın konuşması AKP'li isimleri kızdırdı.

TELLALLAR DAVULLARLA ÇAĞRI YAPTI

Nasreddin Hoca Türbesi önünde düzenlenen “Nasreddin Hoca Şenliğine Çağrı” töreni kapsamında tellallar, sokak ve caddelerde davul çalarak vatandaşları şenliğe davet etti.

Törende Nasreddin Hoca’yı canlandıran sanatçı Müfit Can Saçıntı, türbeden çıkarak halkı etkinliklere çağırdı.

“YA TUTARSA” DİYEREK MAYA ÇALDILAR

Etkinlikler kapsamında kalabalık, geleneksel maya çalma töreni için Akşehir Çayı’na geçti. Nasreddin Hoca’nın yanı sıra dünya mizah kahramanları Till Eulenspiegel, Hitar Petar ve Aldar Köse’yi canlandıran sanatçılar, kendi dillerinde “Ya tutarsa” diyerek suya maya çaldı.

ULUSLARARASI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Şenlikte Türk halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Kuzey Makedonya, Polonya, Sırbistan, Macaristan ve Kazakistan’dan gelen ekipler de geleneksel kıyafetleri ve bandolarıyla Nasreddin Hoca Mizah Yolu’nda kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

ETKİNLİKLER 10 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

Şenliğe Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve protokol üyeleri katıldı. Tiyatro ve halk dansları gösterileri, sergiler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmalarının yer alacağı şenliğin 10 Temmuz’a kadar devam edeceği bildirildi.

SAÇINTI’NIN SÖZLERİNE TEPKİ

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, temsili Nasreddin Hoca Müfit Can Saçıntı’nın konuşmasında siyasi içerik bulunduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Baykan, etkinliklerin devamına katılmayacağını belirterek alandan ayrıldı.

'KAYYUMU NASIL ANLATAYIM'

Temsili Nasreddin Hoca olarak konuşan Müfit Can Saçıntı, şu ifadeleri kullandı:

“Biz uyandık ama Akşehirliler tıpkı Milli Mücadele’de olduğu gibi... Hoş geldiniz torunlarım, yarenlerim. Bugün burada anlatacağım her şey gerçektir, yalanım varsa Allah bana evlenme programlarından koca versin. Duydum öyle şeyler oluyormuş artık.

Bugün nasip oldu, Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım. Bu şenlikte Bulgar dansçılarımız varmış. Onlar duymuş, soruyor bana ‘Kayyum nedir?’ Nasıl anlatayım Türk olmayan birine kayyumu? Dedim ki; kardeşim sen birini sevdin, o da seni sevdi, evlendiniz, gerdeğe girdiniz. Gerdek sabahı bir uyanıyorsun, eşinin yerinde bir Mahmut var. O Mahmut’a kayyum diyoruz, ne diyelim.”