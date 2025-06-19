Şirket, yerelleşme stratejileri çerçevesinde Türkiye'den sipariş gönderimi yapacağını ve Türkiye merkezli faturalandırmaya geçeceğini duyurdu. TEMU, İstanbul'daki operasyon üssüyle birlikte "1 iş gününde teslimat" dönemini başlatıyor.

FATURALANDIRMA DA TÜRKİYE'DE YAPILACAK

2024 yılının son çeyreğinden itibaren ödemeleri İrlanda-Dublin merkezli yapı yerine Türkiye'de kurulan bir şirket aracılığıyla gerçekleştiren TEMU, bu adımıyla vergi yükünü de optimize etti. Türk kullanıcılar, artık siparişlerinin ödemesini Türkiye merkezli bir firma üzerinden yapacak ve faturalarını da buradan alacak.

YEREL DEPO SİSTEMİNE GEÇTİ

Sadece Türkiye değil, daha önce ABD ve Avrupa'da da benzer adımlar atan TEMU, yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla lokal depo sistemine geçti. Türkiye'de kurduğu depo sayesinde siparişler artık doğrudan yurt içinden gönderilecek. Bu da hem maliyet avantajı, hem de teslimat süresinde büyük bir iyileşme anlamına geliyor.

İLK SİPARİŞE KARGO ÜCRETSİZ

Pazara girişini çeşitli promosyonlarla destekleyen TEMU, ilk siparişte ücretsiz kargo ve indirim seçenekleri sunuyor. Mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlarda "Artık Türkiye'deyiz" sloganı dikkat çekti.