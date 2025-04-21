Türkiye'de yaygın olarak kullanılan e-ticaret sitesi Temu'nun temsilcilik açmaması durumunda satışlarına engel getirileceği iddia edildi. Giyimden ev eşyasına kadar pek çok ürünü barındıran platform kısa sürede en çok kullanılan uygulamalardan biri haline gelmişti.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Pek çok kullanıcısı bulunan e-ticaret sitesinin kapanıp kapanmayacağını araştırırken söz konusu iddialara Bakanlık yanıt verdi. Mynet'te yer alan habere göre, Temu'nun satışlarıyla ilgili herhangi bir inceleme ya da yasaklama söz konusu değil.

İddialara yanıt veren Bakanlıktan "Bakanlığın gündeminde TEMU ile ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu değil" yanıtı geldi.

1 Nisan’da yürürlüğe giren düzenlemeyle yurt dışı merkezli alışveriş sitelerine temsilci şartı getirilmişti.