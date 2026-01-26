Türkiye’de e-ticarete yönelik denetimler ve mevzuat değişiklikleri etkisini gösterdi. Temu’nun yurt dışı siparişleri kapatmasının ardından, 160 ülkede satış yapan Çin merkezli Shein de Türkiye pazarından geçici olarak çekildi.

Shein, Türkiye’deki satışların durdurulduğunu internet sitesi üzerinden duyurdu. Şirket, kararın yerel mevzuatta yapılan son değişiklikler nedeniyle alındığını açıkladı. Bu adımla birlikte Türkiye’deki kullanıcılar Shein üzerinden sipariş veremez hale geldi.

TEMU’DAN SONRA İKİNCİ DURDURMA KARARI

Temu cephesinde ise 21 Ocak’ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket sözcüsü, Türkiye’deki ofisin Rekabet Kurumu personeli tarafından denetlendiğini, bazı bilgisayar ve ekipmanlara el konulduğunu bildirdi. Açıklamada Türk makamlarıyla tam iş birliği yapılacağı vurgulandı. Aynı gün itibarıyla Temu’nun yurt dışından Türkiye’ye siparişleri de kapatıldı.

MEVZUAT DEĞİŞTİ, SATIŞLAR DURDU

Shein tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki satışlara “geçici süreyle” ara verildiği belirtildi. Şirket, bu durumun müşterilerde hayal kırıklığı yaratabileceğini kabul ederken, engelleri aşmak için çalışmaların sürdüğünü ve ilerleyen dönemde Türkiye pazarına yeniden dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

160 ÜLKEDE SATIŞ YAPIYOR

2008 yılında Çin’de kurulan Shein, bugün ABD, Brezilya, İrlanda ve Çin başta olmak üzere 160 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’de alınan bu karar, son dönemde sınır ötesi e-ticaret platformlarına yönelik artan düzenlemelerin küresel şirketler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.