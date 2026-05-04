Ucuz online alışveriş markası Temu'ya Avrupa merkezli Allegro rakip olmaya hazırlanıyor. Sonline’a göre Allegro, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekse de henüz Temu kadar yaygın bir pazarlama alanı sağlayamadı.

PAZARYERİ MODELİ VE FİYAT AVANTAJI

Farklı satıcıların ürünlerini sunduğu bir pazaryeri olarak öne çıkan Allegro'da elektronikten giyime kadar birçok kategoride ürün bulunuyorç Platformdaki, fiyatların düşük olması satıcılar arasındaki rekabetten kaynaklanıyor.

ALICININ HAKLARINI KORUYOR

Platformda satıcılar farklı ülkelerden olduğu için ürün kalitesi ve teslimat süreleri değişebiliyor. Bu nedenle alışveriş öncesinde satıcı puanı, ürün açıklaması ve kargo koşullarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Allegro, alıcı koruması ve daha net iade politikalarıyla öne çıkıyor. Avrupa’daki düzenlemelere tabi olması, Temu gibi platformlara kıyasla daha şeffaf bir yapı sunduğunu gösteriyor.

AVRUPA TİCARETİ İÇİN RİSK TARTIŞMASI

Uzmanlara göre Temu benzeri düşük fiyatlı platformlar, uzun vadede yerel işletmeler için risk oluşturabilir.