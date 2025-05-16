Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda özellikle e-ticaret firmalarının dikkat etmesi gereken unsurların öne çıktığı aktarıldı. Mevzuata uygun faaliyet yürütmenin öneminin bildirildiği toplantıda özellikle güvenli ürün ve tüketici şikayetlerine karşı yasal sorumluluklarla ilgili önemli uyarılar yapıldı.

Çin merkezli TEMU'nun 2024 yılı Haziran ayında Türkiye pazarına girmesinin ardından e-ticaret sektöründe büyük bir alana hakim olmaya başlayan firmanın 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında mevzuata uyum için ihtiyaç duyulan adımları atması gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ AÇILACAK

Toplantıda, TEMU'ya, yönetmelik kapsamında Türkiye'de yerleşik iktisadi işletmeci bilgisi olmadan pazara ürün sunulmasına müsaade edilmeyeceği hatırlatıldı.

Tüketicilerin korunmasını teminen, güvensiz ve uygunsuz ürünlerin, yetkili kurumun talebinden itibaren 24 saat içinde platformdan kaldırılması gerektiği belirtilen toplantıda, bu temaslar için TEMU bünyesinde Ürün Güvenliği Temas Noktası'nın aktif olması gerektiği ifade edildi.

TEMU yetkilileri, tüm bu konularda hazırlık yaptıklarını, yönetmeliğe uyum için taahhütlerini yerine getirmeye yoğun çaba gösterdiklerini, aykırılık durumunda müeyyidelerin farkında olduklarını vurguladı.