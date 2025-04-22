Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye e-ticaret kanallarından getirilen ürünler için inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemeler, temsilcilik ve diğer yükümlülükleri içeriyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platform ve satıcılara Türkiye’den erişim yasağı getirilebilecek.

Ticaret Bakanlığı yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle, BTK’ya erişim yasağı için bildirimde bulunabilecek ve mahkeme kararıyla erişim engellenebilecek.

TEMSİLCİ ZORUNLU

1 Nisan’dan beri Türkiye’ye e-ticaret kanallarından getirilen ürünler için Türkiye’de bir iktisadi işletmeci bulunması şartı bulunuyor.

Yönetmelik, iktisadi temsilci zorunluluğu yanında e-ticaret yoluyla Türkiye’de bir malın arz edilebilmesi için bir dizi kuralı daha beraberinde getiriyor.. Promosyon dahi olsa Türkiye’de yerleşik bir nihai kullanıcıyı hedefleyen ürün "piyasada bulundurma" olarak sayılıyor.

Buna göre ürüne yönelik Türkçe dil seçeneği olması, Türk Lirası olarak fiyat gösterilmesi, Türkiye’deki adreslere teslimat yapma seçeneği verilmesi de zorunluluklar arasında yer alıyor.

TEMU KAPANACAK MI?

Popüler Çin alışveriş sitesi ise piyasada oldukça popülerlik kazandı. 2024'te Türkiye pazarına giriş yapan Temu'nun Türkiye'de temsilcisi bulunmuyor. Bu yüzden Temu'nun kapatılacağı ve erişim engeli getirileceği iddiaları gündeme geldi. Ancak, Bakanlıktan ise konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.