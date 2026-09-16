İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı ile Faruk Bilen’in 27 yıllık evliliği, Nisan 2025’te resmen sona ermişti. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre, boşanma kararının ardından dosyayı üst mahkemeye taşıyan Faruk Bilen’in itirazı geçtiğimiz hafta karara bağlandı.

54 MİLYON EUROLUK TALEPTE BULUNMUŞTU

Çiğdem Sabancı ile Faruk Bilen’in boşanma sürecinde dikkat çeken bir tazminat talebi gündeme gelmişti. Bilen, evli kaldıkları her yıl için 3 milyon euro olmak üzere toplam 54 milyon euro manevi tazminat talep ederek karşı dava açmıştı.

Mahkeme ise Çiğdem Sabancı’nın Faruk Bilen’e 500 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

BOŞANMA KARARINI ÜST MAHKEMEYE TAŞIDI

Bir yıldan uzun süren davanın Nisan 2025’te sonuçlanmasının ardından Faruk Bilen, verilen kararı üst mahkemeye taşıdı.

Bülent Cankurt’un aktardığı kulis bilgisine göre Bilen, itiraz dilekçesinde boşanmak istemediğini de beyan etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Yeni adli yılın 1 Eylül’de başlamasının ardından dosya geçtiğimiz hafta karara bağlandı. Üst mahkeme, Faruk Bilen’in itirazını reddetti.

Böylece boşanma kararının önündeki itiraz süreci de sona ermiş oldu. Çiğdem Sabancı ise bu kararla birlikte boşanma sürecinin ardından hukuken bekâr statüsünü korudu.