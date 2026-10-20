Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag, The Athletic'e verdiği röportajda Cristiano Ronaldo ile yaşadığı anlaşmazlıkları anlattı. Hollandalı teknik adam, takımın planlarını Ronaldo'nun oynayacağı varsayımıyla kurduklarını ancak bekledikleri katkıyı alamadıklarını söyledi.

Göreve gelmeden önce Portekiz'e giderek Ronaldo ile hedeflerini konuştuğunu belirten Ten Hag, hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Takımı yüzüstü bıraktı, beni de yüzüstü bıraktı. Çünkü onu hesaba katarak plan yapmıştık."

'NE TOPA SAHİPKEN NE DE TOPSUZKEN KOŞUYORDU'

Ten Hag, Ronaldo'dan yoğun pres beklediği ya da oyuncunun yorgun olduğu yönündeki yorumları doğru bulmadığını belirtti. Sorunun fiziksel hazırlık olduğunu savunan teknik adam, "Ne topa sahipken ne de topsuzken koşuyordu. Nedeni, kendini hazırlamamış olmasıydı" dedi.

Büyük takımların yıldız oyuncularını bağrına basması gerektiğini ifade eden Ten Hag, yıldız oyuncunun da takım için çalışması gerektiğini vurguladı.

Brentford'a 4-0 yenildikleri maçın ardından takıma ağır antrenmanlar yaptırdığını hatırlatan Hollandalı çalıştırıcı, Ronaldo'nun takım arkadaşlarına "Antrenmanda bacaklarınızı yormayın" dediğini aktardı. Goal'ün aktarımına göre Ronaldo, planlanan üç koşu turunun yalnızca ikisini tamamladı.

Ten Hag, formunun zirvesindeki bir oyuncunun antrenmanda enerji tasarrufu yapabileceğini kabul ettiğini, ancak bunun için önce gerekli kondisyon seviyesine ulaşılması gerektiğini belirtti. Ronaldo'yu bizzat uyardığını da söyleyen teknik adam, ona "Herkes seni doğru pozisyona sokmak için çalışmak istiyor ama kendini ceza sahasına sokamazsan gol atamazsın" dediğini anlattı. Ten Hag'a göre Ronaldo bunu yapabilecek durumda değildi.

AYRILIK KASIM 2022'DE GELDİ

Ronaldo, Ekim 2022'de Tottenham maçında oyuna girmeyi reddetmişti. Ardından Piers Morgan'a verdiği röportajda kulüp yönetimini ve Ten Hag'ı eleştirmiş, kendisine saygı göstermeyen birine saygı duymadığını söylemişti. Portekizli futbolcunun sözleşmesi Kasım 2022'de karşılıklı feshedildi. Ten Hag ise Ekim 2024'te Manchester United'dan ayrıldı.

Röportajda Ronaldo'ya duyduğu saygıyı da dile getiren Ten Hag, onu futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirdi. Ancak teknik direktör olarak kadroda tutacağı oyuncular konusunda mantıklı bir karar vermek zorunda olduğunu söyledi.

Ten Hag'ın açıklamaları, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından geldi. Ronaldo, kampı terk etmesinin ardından Portekiz Futbol Federasyonu tarafından 30 gün men ve 255 euro para cezasına çarptırılmıştı.