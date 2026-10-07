Mutfaklarda alan yetersizliği nedeniyle tencere, tava, tepsi ve pişirme kalıplarının çalıştırılmayan fırınların içinde muhafaza edilmesi sıkça başvurulan bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Görsel düzen sağlamak amacıyla uygulanan bu yöntemin, ev güvenliği ve cihaz kullanımı açısından çeşitli riskler barındırdığı belirtildi.

YANGIN RİSKİ VAR

Uzmanlar, fırınların saklama alanı olarak kullanılmasının yangın riskini artırdığına dikkat çekti. Cihaz çalıştırılmadan önce içeride unutulan plastik veya kauçuk saplı mutfak gereçleri, tutacaklar ve bezler; yüksek sıcaklıkla temas ettiğinde erimeye veya alev almaya yol açabiliyor.

METAL KAPLAR HAVA SİRKÜLASYONUNA OLUMSUZ ETKİ YAPIYOR

Riskler yalnızca yanıcı maddelerle sınırlı kalmıyor. Fırın içerisinde unutulan metal kap ve tepsiler de cihazın içindeki sıcak hava sirkülasyonunu olumsuz etkiliyor.

Hava akışının engellenmesi, ısı dağılımının dengesizleşmesine, yemeklerin pişme kalitesinin düşmesine ve fırının kapasitesinin üzerinde çalışarak ömrünün kısalmasına neden oluyor.