Çelik tencerelerde oluşan mor ve sarı yansımalar aslında bir hasar değil, çeliğin yüksek ısıya verdiği bir tepkidir. Bilimsel olarak "termal renklenme" olarak adlandırılan bu durum, tencerenizin koruyucu katmanının ısıyla girdiği etkileşimden doğar. Fiziksel bir etkileşimin kimyasal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu mor, sarı ya da gökkuşağını andıran renk değişimini önlemek ise sizin elinizde.

TEK SUÇLU ISI DEĞİL

Bu renk değişimlerinin üç ana sorumlusu vardır. Bunlardan ilki yüksek ısı. Ocağın altını sonuna kadar açmak, çeliğin yüzeyindeki koruyucu oksit tabakasını kalınlaştırır ve ışığı farklı açılarla kırarak gökkuşağı etkisi yaratır. Birdiğer ie sert su çüünkü suyun içindeki kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, ısı ile birleşerek yüzeye yapışır. Ayrıca encereyi boşşekidle ısıtmak da lekelere neden oluyor. Tencereyi içine yağ veya su koymadan ocağa bırakmak, bu lekelerin oluşumunu saniyeler içinde hızlandırır.

SİRKE VE LİMON HAKKINDA SÖYLENENLER DOĞRU MU?

Evet, sirke ve limon gibi asidik maddeler bu oksit tabakasını saniyeler içinde çözer. Bir miktar sirkeyi tencereye döküp hafifçe sildiğinizde gökkuşağının kaybolduğunu göreceksiniz. Ancak dikkat! Bu yöntemler sadece geçici bir makyajdır. Eğer pişirme alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz, bir sonraki yemekte o lekeler "merhaba" demek için geri gelecektir.

EN KALİTELİ ÇELİK BİLE PES EDEBİLİR

"Pahalı tencere aldım, yine de leke oldu" demeyin. 18/10 paslanmaz çelik bile yanlış kullanımda bu tepkiyi verir. Kaliteli malzeme ısıyı daha eşit dağıtır ancak kontrolsüz ateş karşısında o da rengini belli eder. Uzun ömürlü ve parlak bir set için orta ateşte pişirme yapmak altın kuraldır.

LEKELERİ TAMAMEN ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

Lekelerle savaşmak yerine oluşmasını engelleyebilirsiniz. Bu lekelerden tamamen kurtulmak için tencereyi asla boşken ısıtmayın. Yemeği pişirmeye her zaman orta ateşte başlayın. Sert suyun etkisini kırmak için yıkama sonrası tencereyi hemen kurulayın.Bu basit ama etkili yöntemleri uyguladığınız takdirde tencerelerin dibinde oluşan renk değişimlerinin oluşmasını engelleyebilirsiniz.