Çek Cumhuriyeti’nin kuzeydoğu Bohemya bölgesindeki Trutnov şehri yakınlarında, Zvicina Tepesi’nin güneybatı yamaçlarındaki bir ormanlık alanda iki dağcı tarafından büyük bir tarihi defineye ulaşıldı. Taş bir duvarın içinde kısmen açığa çıkmış alüminyum ve demir iki kapta, toplamda 7 kilogramı bulan altın sikkeler ve kişisel değerli eşyalar ele geçirildi.

Hradec Kralove Doğu Bohemya Müzesi’ne teslim edilen buluntular üzerinde uzmanlar tarafından incelenme başlatıldı.

İKİ AYRI KUTUDA SERVET SAKLANDI

Yapılan ilk incelemelerde, definenin rastgele bir kayıp veya saçılma olmadığı, bilinçli bir şekilde organize edilerek saklandığı tespit edildi. Birbirinden yaklaşık bir metre mesafeyle gömülen kaplardan alüminyum olanında, siyah bir kumaşa sarılmış ve 11 sıra halinde dizilmiş 598 adet altın sikke bulundu. Sadece altın sikkelerin ağırlığının 3,7 kilogram olduğu açıklandı.

Yakındaki demir kutunun içerisinden ise dönemin günlük yaşamına ait şu ziynet ve kişisel eşyalar çıktı:

16 adet sigara tabakası

10 adet bilezik

1 adet tel cüzdan

1 adet tarak, zincir ve pudralık

Sikke dışındaki bu sarı metal eşyaların kesin bileşimi ve maddi değerinin tespiti için laboratuvar analizlerinin devam ettiği bildirildi.

BÖLGE PARA BİRİMLERİ EKSİK

Definenin en dikkat çekici ve gizemli yönünü coğrafi kökeni oluşturuyor. Bulunan sikkeler 1808 ile 1915 yılları arasına tarihlenirken, Avusturya-Macaristan imparatorluğuna ait bazı madeni paraların üzerinde 1920’li ve 1930’lu yıllarda eski Yugoslavya (özellikle Sırbistan ve Bosna) topraklarında vurulmuş kontrmarklar (damgalar) tespit edildi. Bu durum, definenin 1930'lardan önce gömülmüş olamayacağını kanıtlıyor.

Koleksiyonun uluslararası çeşitliliğinde Fransa, Avusturya-Macaristan, Rusya, İtalya, Romanya, Belçika ve Osmanlı İmparatorluğu/Türkiye kökenli paralar yer alıyor. Buna karşın, definenin saklandığı dönemde bölgede geçerli olan Alman markı veya Çekoslovak kronuna ise koleksiyon içerisinde rastlanmadı.