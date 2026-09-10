Gövdesinin yüzde 90’ı dövmelerle kaplı olan ve bazı bölgelerinde üst üste 40 kat mürekkep bulunan 38 yaşındaki Kanadalı Remy Schofield, 2027 Guinness Dünya Rekorları listesinde "yaşayan en çok dövmeli insan" unvanıyla yerini aldı. Yıllardır baştan ayağa dövmeli olan efsanevi isim Lucky Diamond Rich nedeniyle rekor kıramayacağını düşünen Schofield, katmanlı ve sürekli yenilenen dövme tekniği sayesinde adını tarihe yazdırmayı başardı.

DÖVMELERİ KIYAFET GİBİ GÖRÜNÜYOR

Dövme tutkusunu hayat boyu süren bir kariyer projesi olarak tanımlayan Schofield, üniversiteye gitmediğini ve 20 yıl boyunca aşçılık ile restoran işletmeciliği yaptığını belirtti. Bu rekorun kendisi için bir diploma almakla eş değer olduğunu vurgulayan rekortmen, dışarıdan bakıldığında çılgınca görünse de bunun arkasındaki özveri ve disiplinin anlaşılması gerektiğini dile getirdi. Tasarım felsefesiyle klasik dövme anlayışının dışına çıkan Schofield, dövmelerini sabit birer resim olarak değil, her an değiştirilebilir birer kıyafet gibi görüyor. Vücudunu tamamen siyaha boyattığı dönemlerin ardından üzerine yeniden renkli modeller işleyen Kanadalı isim, haftada iki seans dövme yaptırmaya devam ediyor.

YÜZÜNÜ NEDEN TAMAMEN KAPLAMIYOR?

Vücudundaki yoğun mor desenlere ve sadece yüzünde 130 saati bulan çalışmaya rağmen Schofield, yüzünün büyük bölümünü doğal haliyle bırakmayı tercih ediyor. Çevresinden gelen tüm yüzünü kaplatması yönündeki yoğun sosyal baskılara direnerek kendi çizgisini koruyan Schofield, aynadaki kimliğini kaybetmek istemediğini söylüyor. Tüm yüzün kaplanması durumunda dünyayla olan ilişkinin ve kişinin kendisine bakışının sonsuza dek değişeceğini ifade eden rekortmen, bu tutkulu projesinin kendisini tamamen ele geçirmesine izin vermek istemiyor.

HATIRA DÖVMELERİNE DOKUNMUYOR

Vücudundaki hemen her tasarımı defalarca değiştiren ve kapatan Remy için dokunulmaz olan tek şey sevdiklerinin anıları. Schofield; hayatını kaybeden annesi, babası ve 2016 yılında kanserden vefat eden oğlunun annesi için yaptırdığı anma dövmelerini asla kapatmıyor. Aynı zamanda geçen yıl kaybettiği 16 yıllık köpeği Mozart’ın sağ uyluğundaki portresi de dokunulmaz tasarımlar arasında yer alıyor. Toplam 3.000 yeni başarının yer aldığı 2027 Guinness Dünya Rekorları kataloğunda adını yazdıran Remy Schofield, şimdilerde tüm sırtını yeniden tasarlamaya hazırlanıyor ve depoda hâlâ çok yakıtı olduğunu belirterek sınırları zorlamaya devam edeceğini vurguluyor.