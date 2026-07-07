Osmanlı döneminde “Tenkisat-ı Cedide’’ kanunu ile 15 bin kuruş olarak uygulanan ilk bedelli askerlik uygulamasının üzerinden 156 yıl geçti. İlk kanun 8 Mart 1870’de uygulamaya konulmuştu.

Bedelliye yine zam gelirken ücret 156 yılda yüzde 313 bin 566 arttı. Kalıcı uygulamaya geçilen 2019’dan bu yana ise yüzde 1422 zam gördü, 31 bin liradan 472 bin liraya çıktı.

ÖDEYEMEDİLER

Son zam ile günlüğü 17 bin lira oldu. 28 gün silah altına alınacak olan yükümlüler, 472 bin lira ödeyecek. Bedelli askerlik 1 Ocak 2027’de yine zamlanacak ve 500 bin lira civarında yani yarım milyon lira olacak.

Daha önce ihtiyaç halinde çıkarılan bedelli askerlik yasası, 2019 yılında kalıcı hale geldi. 1 Ocak 2026’da 6 ay önce 333 bin lira olan bedel, yüzde 41 zamlandı. Kalıcı uygulamanın başladığı 2019 yılında ise bedel ücreti 31 bin liraydı ve 7 yılda yüzde 1422 oranında arttı. 2021 -2025 yılları arasında 987 bin 645 kişi bedelliye başvurdu. Bunlardan 92 bini ücreti ödeyemedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik dövizli askerlik için de 2015-2025 arasında 281 bin kişi başvurdu, bunlardan 33 bini ücreti ödeyemedi. Bedelli askerlikten bugüne kadar 1 milyon 436 bin kişi yararlandı.

TURGUT ÖZAL GETİRDİ

Bedelli askerlik Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde 1987’de 2 bin 500 lira ve 3 ay olarak gündeme geldi. Daha sonra da 5 kez yenilendi ve 2019’dan itibaren kalıcı hale geldi. Her yıl iki kez belirlenen ücreti ödeyenler 28 gün silah altına alınıp askerliğini yapmış sayılıyor. 2019 Ocak ayında 31 bin 343 lira ile başlayan uygulamada bedel, bu yıl başında 233 bin lira oldu. Nisan ayında savunma sanayiine katkı amacıyla ek zam yapıldı ve 416 bin liraya şimdi de 472 bin liraya çıktı.