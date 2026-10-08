Tennessee'de idam mahkumu Christa Pike'a zehirli iğneyle infaz uygulanmaya çalışıldı ancak girişim başarısız oldu. Pentobarbital adlı ilacın iki ölümcül dozu verildikten bir hafta sonra, 50 yaşındaki Pike hâlâ hayatta ve yürüyebiliyor. Tennessee Valisi Bill Lee, bağımsız bir soruşturma başlattı ve yılın geri kalanında tüm idam cezalarını askıya aldı.

"CİDDİ YASAL ENGELLERLE KARŞILAŞACAKLAR"

Pike'ın avukatları, ölüm cezasının şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çevrilmesini talep ediyor. Çarşamba günü yapılan duruşmada, Tennessee eyaletini temsil eden avukat, yeni bir infaz tarihi belirleme kararının eyalet yüksek mahkemesinde olduğunu söyledi. Ceza indirimi yetkisine sahip olan Yargıç Lee, eyaletin kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Tennessee merkezli savunma avukatı Stephen Ross Johnson, "Eyalet, onu aynı yöntemle tekrar idam etmeye kalkışırsa, ciddi yasal engellerle karşılaşacaklardır" dedi. Johnson, Tennessee'de bir yıl içinde iki infazın beklenen sonucu vermediğini ve bunun avukatlara eyaletin ölümcül enjeksiyon protokolünün anayasaya aykırılığına karşı itiraz hakkı verebileceğine işaret etti.

ELEKTRİKLİ SANDALYE VE ASARAK İDAM TARTIŞMASI

Pike'ın hayatta kalmasının ardından, Tennessee'deki siyasiler idam cezasının başka yöntemlerle uygulanması çağrısında bulundular. Gelecek ay yapılacak olan valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olan Senatör Marsha Blackburn, "Elektrikli sandalyeyi geri getirin" dedi. Kongre üyesi Tim Burchett, sosyal medyada "asarak idamı geri getirmek" için bir yasa tasarısı sunduğunu paylaştı. Tennessee eyaleti elektrikli sandalyeyle idamı uygulayabilir, çünkü Pike'ın erkek arkadaşı ile birlikte cinayeti işlediği 1995 yılında eyaletin idam yasalarında elektrikli sandalye vardı. Vanderbilt Üniversitesi hukuk profesörü Chris Slobogin, kadının zehirli iğneyle infaz hakkından yazılı olarak feragat etmesi gerekeceğini, yani bunun tamamen kendi kararı olması gerektiğini söyledi.

ÖNCEKİ BAŞARISIZLIKLAR VE EMSAL KARARLAR

Devletlerin idam mahkumlarının infazı için farklı yöntemler bulmasına dair emsal teşkil eden örnekler mevcut. 2024 yılında Alabama, başlangıçta planlanandan farklı bir yöntem kullanarak bir mahkumu idam etti. Kenneth Eugene Smith, zehirli iğneyle infaz planının başarısız olması üzerine nitrojen gazı kullanılarak infaz edilmişti. Tennessee eyaleti idam cezasının infazına uzun bir süreliğine ara verdi. Pike'tan sonra bu yıl idam edilecek sadece bir kişi daha vardı ancak vali onun idamını da erteledi. Daha önce, mayıs ayında Tony Carruthers'ın idamı, devlet yetkililerinin zehirli iğneyi uygulamak için bir damar bulamaması nedeniyle bir yıl ertelenmişti.

SORUŞTURMA VE OLASI SONUÇLAR

Savunma avukatı Johnson, "En azından bu konu devlet tarafından incelenirken önemli bir gecikme yaşanacak" dedi. Pike'ın sağlık durumunun da incelenmesi gerektiğini ekledi. Slobogin, özellikle başlatılan soruşturmada devlet yetkililerinin hataları ortaya çıkarsa, valinin Pike'ın cezasını hafifletebileceğine işaret ediyor. "Eğer soruşturma, herhangi bir şekilde, protokolün izlenmediği veya uygulanmasının zor olduğu yönünde bir sonuç doğurursa, infazın karmaşıklığı ve tüm olumsuz basın haberleri göz önüne alındığında, bu onun için en kolay yol olabilir" dedi. Başarısız bir infazın yanı sıra mahkumun kötü sağlık durumu nedeniyle ölüm cezasının hafifletilmesine dair emsal kararlar da var. Alabama'da idam mahkumu Doyle Hamm'ın infazı, iki saatten fazla süren serum takma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından iptal edildi. Sağlık durumuyla ilgili bazı nedenlerden dolayı varılan yasal bir anlaşmanın ardından devlet, idam kararından vazgeçti. Daha sonra Hamm doğal nedenlerle hayatını kaybetti.