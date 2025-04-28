Eski spiker Defne Samyeli’nin Eren Talu'yla yaptığı evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin de anneleri kadar ünlü..

Özellikle Derin Talu TikTok'ta şu sıralar çok meşhur. İngilizce-Türkçe karışık konuşması, 'anne' telaffuzu ve Matcha çayı sevdası olay olmuştu.

Deren Talu ise kardeşi Derin Talu'ya göre daha sakin ama o da şu sıralar paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Deren Talu son olarak Teoman paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcıyla bir kafede çektiği videoyu Instagram'da "Hayatımız kafelerde geçiyor. Boş boş oturuyoruz" notuyla yayınlamış ve bu gönderi gündem olmuştu.

"KENDİSİNİ TANIMIYORDUM"

Hürriyet'in haberine göre önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, Deren Talu'yla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

"Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı."