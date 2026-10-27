Rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akşam saatlerinde geldiği AVM’de mağazaları gezen sanatçı, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen Teoman, İstanbul’daki son konseriyle ilgili açıklama yaptı.

“GÜZEL SÜRPRİZLERİM OLACAK”

İstanbul’daki son konserine çok iyi hazırlandıklarını belirten Teoman, hayranlarını nelerin beklediğine ilişkin ipucu verdi. Ünlü sanatçı, “İstanbul'daki son konserime çok iyi hazırlandık, güzel sürprizlerim olacak” dedi.

ARKADAŞIYLA DA ARNAVUTKÖY'E GİTTİ

Öte yandan Teoman, önceki gün Arnavutköy’de genç bir kadınla görüntülendi. Bir mekânda uzun süre sohbet eden ikili, çıkışta sarılarak vedalaştı. Samimi anlar, Teoman’ın hayatında yeni bir aşk olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.