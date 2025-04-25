Eski spiker Defne Samyeli’nin Eren Talu'yla yaptığı evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin de anneleri kadar ünlü..

Özellikle Derin Talu TikTok'ta şu sıralar çok meşhur. İngilizce-Türkçe karışık konuşması, 'anne' telaffuzu ve Matcha çayı sevdası olay olmuştu.

Deren Talu ise kardeşi Derin Talu'ya göre daha sakin ama o da şu sıralar paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Deren Talu son olarak Teoman paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcıyla bir kafede çektiği video takipçilerini şaşırttı.

"BOŞ BOŞ OTURUYORUZ"

Deren Talu gönderisine de şu notu düştü: "Hayatımız kafelerde geçiyor. Boş boş oturuyoruz."