Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Teoman, bu kez kızı Zeyno ile gündeme geldi. Eski eşi Ayşe Kaya ile evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızıyla Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcının baba-kız halleri ilgi gördü. TEOMAN’IN KIZI ZEYNO BÜYÜDÜ Şarkıları ve kendine özgü tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Teoman, önceki gün kızı Zeyno ile Akmerkez’de objektiflere takıldı. Kameralardan uzakta büyüyen 13 yaşındaki Zeyno’nun son halini görenler, baba-kız arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Sosyal medyada da konuşulan görüntüler, “Babasının kopyası” yorumlarını beraberinde getirdi.

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