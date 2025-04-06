İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etmiş, "İki damarımda tıkanıklık mevcut" demişti. Dört kez anjiyo geçiren 50 yaşındaki Polat'ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Ve 27 Mart'ta hastaneye kaldırıldı, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etti. 30 Mart'ta da anjiyo oldu, ertesi gün yeniden cezaevine götürüldü.

Ardından avukatı Erkam Erdem 3 Nisan gecesi X hesabından şunları yazdı:N"Mahir Polat'ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor."

4 Nisan'da da Mahir Polat cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat'ın Adli tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat'ın ilerleyen günlerde sevki bekleniyor.

5 Nisan'da ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hiç kimsenin bir endişesi olmasın" diye konuştu.

Aynı gün Avukatı Erdem "Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Her dakika risk içeriyor" dedi.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Erdem bugün de şu paylaşımı yaptı: "Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor."

Mahir Polat için günlerdir sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Son olarak da şarkıcı Teoman, Instagram ve X (Twitter) hesaplarından "Mahir Polat Serbest Bırakılsın" etiketiyle "Mahir Polat'ı öldürmeyin" yazılı bir görsel paylaştı.